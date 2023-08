Börsenplätze ING Groep-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

13,176 EUR +1,15% (03.08.2023, 13:10)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

13,182 EUR +0,93% (03.08.2023, 13:12)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext Amsterdam-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (03.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unter die Lupe.Auch Aktionäre der ING hätten nun mehr Klarheit, die niederländische Bank habe heute ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Dank des starken Zinsgeschäftes habe man den Gewinn deutlich steigern können. Auch die Dividende falle höher als gedacht aus. Der Kurs reagiere dennoch kaum.Die Zinswende habe der ING im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung beschert: Der Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 83% auf 2,2 Mrd. Euro geklettert. Die ING habe damit deutlich mehr verdient als von Analysten im Schnitt erwartet. Nur rund 100 Mio. Euro seien für drohende Kreditausfälle zurückgelegt worden. Der Konsens habe mit rund dem Vierfachen gerechnet.Als sehr zinssensitives Finanzinstitut habe man natürlich stark davon profitiert, dass das Zinsniveau seit vergangenem Jahr weiter gestiegen sei. Der Zinsüberschuss habe dadurch um fast ein Fünftel auf fast 4,1 Mrd. Euro zugelegt. Der Konsens habe sich hier noch etwas mehr erhofft.Aktuell würden viele Geldhäuser mit wieder ansteigenden Kosten kämpfen, nicht zuletzt durch die Inflation. Die ING habe ihre Betriebskosten jedoch im Griff: Klammere man Bankenabgaben aus, hätten die Kosten nahezu stabil gehalten werden können. Einschließlich der Bankenabgaben seien sie sogar um rund 4% zurückgegangen.Die ING Groep-Aktie sei zuletzt sehr gut gelaufen, nun komme der horizontale Widerstand bei 13,50 Euro in Sicht. Dort sei die letzte Aufwärtsbewegung vom letzten März zu Ende gewesen. Das Zahlenwerk reiche nicht, um für einen Ausbruch zu sorgen, zumal man sich am Markt bei den Nettozinserträgen mehr erhofft habe.Dividendenjäger könnten die ING Groep-Aktie auf die Watchlist setzen. Sie sei aber keine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link