Börsenplätze ING Groep-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

11,58 EUR -3,53% (02.11.2023, 09:59)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

11,54 EUR -3,88% (02.11.2023, 10:00)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext Amsterdam-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (02.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unter die Lupe.Die Berichtssaison sei auch in der europäischen Bankenbranche noch immer in vollem Gang. Ein Hingucker seien heute die Zahlen der niederländischen ING. Die Retailbank trumpfe nicht nur beim Gewinn auf, sondern habe noch ein dickes Geschenk für die Aktionäre dabei.Die stark gestiegenen Zinsen hätten der niederländischen Großbank ING im abgelaufenen Quartal einen kräftigen Gewinnsprung eingebracht: Mit 1,98 Milliarden Euro habe der Überschuss mehr als doppelt so hoch gelegen wie ein Jahr zuvor. Das sei auch mehr gewesen als von Analysten im Schnitt erwartet.Im dritten Quartal habe die ING ihre gesamten Erträge im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf 5,8 Milliarden Euro gesteigert. Dabei habe der Zinsüberschuss um fast ein Viertel auf gut vier Milliarden Euro zugelegt. Experten hätten allerdings mit einem noch einen stärkeren Anstieg gerechnet. Andererseits habe die Bank nur 183 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurückgelegt - nicht einmal halb so viel wie ein Jahr zuvor und weniger als von Analysten erwartet. Das zeige, dass es bisher keinen starken Anstieg der Kreditausfälle im Portfolio gegeben habe.Bärenstark stehe die Bank nun bei der Eigenkapitalquote da: Die harte Kernkapitalquote habe zuletzt bei 15,2 Prozent gelegen, 0,5 Prozent mehr als im Vergleichsquartal 2022. Die aufsichtsrechtliche Mindestanforderung liege nur bei 10,98 Prozent. Nun gehe der Vorstand ein Stück weiter auf dem Weg, die Zielquote von 12,5 Prozent zu erreichen. Dafür würden weitere 2,5 Milliarden Euro für Aktienrückkäufe ab morgen ausgeschüttet. Das Programm solle bis einschließlich 19. April 2024 laufen und knüpfe an das erst im Oktober beendete mit einem Volumen von 1,6 Milliarden Euro an.Letzte Woche erst habe der Kurs die 200-Tage-Linie bei 12,37 Euro gerissen. Die Zahlen könnten nun neuen Schub verleihen und dabei helfen, die wichtige Marke zurückzuerobern.Investierte setzen einen Stopp bei 9,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2023)Mit Material von dpa-AFX