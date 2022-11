Offenlegungen



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (08.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) weiterhin zu kaufen.ING habe eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des Bankgeschäftes. 57% aller Kundeninteraktionen würden ausschließlich über mobile Kanäle ablaufen. In sieben von zehn Märkten habe ING den ersten Platz beim sogenannten "Net Promoter Score" erreicht, der die Kundenzufriedenheit messe.Die Erträge seien im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr zwar um 5,1% auf EUR 4,41 Mrd. gesunken, dafür hätten die Kosten um 2,1% auf EUR 2,63 Mrd. gesenkt werden können. Die Aufwands-/Ertragsquote habe bei 59,6% nach 57,8% im Vorjahresquartal und damit im europäischen Mittelfeld gelegen. Die Nettozinsmarge habe sich leicht von 1,38% auf 1,28% und die Nettozinserträge um 1,7% auf EUR 3,3 Mrd. verschlechtert.Eine gesetzliche Regelung erlaube privaten Schuldnern bis Ende 2023 das Aussetzen von bis zu acht Monatsraten für laufende Hypothekarkreditdarlehen. ING habe die zu erwartende Ertragsbelastung mit EUR 343 Mio. im Ergebnis berücksichtigt. Ohne diesen Sondereffekt wären die Nettozinserträge um 8% auf EUR 3,7 Mrd. gestiegen und hätte sich die Nettozinsmarge auf 1,42% verbessert.Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen hätten sich auf EUR 403 Mio. bzw. 25 Basispunkte des ausstehenden Kreditvolumens normalisiert und würden die zu erwartende konjunkturelle Eintrübung berücksichtigen. Im Vorjahresquartal seien lediglich EUR 39 Mio. dotiert worden. Über den Konjunkturzyklus peile ING bei den Risikovorsorgen einen Zielwert von rund 25 Basispunkte des ausstehenden Kreditvolumens an.Unter dem Strich hätten die Niederländer im dritten Quartal 2022 einen Gewinn von EUR 979 Mio. nach EUR 1,37 Mrd. im dritten Quartal 2021 eingefahren, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 1,13 Mrd. verfehlt worden seien.Zumal die Kernkapitalquote (CET1) weit über der von der Aufsicht geforderten Mindestanforderung (10,52%) sowie dem hauseigenen Zielwert (12,5%) liege, beabsichtige ING bis 30. Dezember 2022 den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von EUR 1,5 Mrd. Ein etwaiger verbleibender Restbetrag solle an die Aktionäre am 17. Januar 2023 in Cash ausgezahlt werden.Die niederländische ING habe im dritten Quartal ein alles in allem gutes Ergebnis verbucht. Schönheitsfehler sei die ungewöhnliche Regelung der sogenannten "Credit Holidays" in Polen gewesen, welche die dortige Regierung als Teil eines Maßnahmenpakets zur Abfederung der Auswirkungen von hoher Inflation und gestiegener Zinsen auf Verbraucher beschlossen habe. Im klassischen Kredit- und Einlagengeschäft würden sich im Lichte der geldpolitischen Normalisierung die Ertragsaussichten nun auch in der Eurozone sukzessive verbessern, zumal die Refinanzierungskosten üblicherweise nur unterproportional zu den Kreditzinsen ansteigen würden.Die konjunkturelle Abkühlung, die wegen der Kriegsfolgen in Europa stärker spürbar sei, dürfte höhere Ausfallsraten bei den Krediten nach sich ziehen, wenngleich von einem niedrigen Niveau ausgehend. Die europäischen Banken und insbesondere ING sähen die Analysten der RBI hier dank der soliden Kapitalisierung gut vorbereitet.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die ING Groep-Aktie. Das Kursziel von EUR 13,00 (zuvor: EUR 10,90) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 08.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: