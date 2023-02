Offenlegungen



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (17.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) weiterhin zu kaufen.ING habe eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des Bankgeschäftes. 58% aller Kundeninteraktionen würden ausschließlich über mobile Kanäle ablaufen (2021: 51%). In sechs von zehn Märkten habe ING den ersten Platz beim sogenannten "Net Promoter Score" erreicht, der die Kundenzufriedenheit messe.Die Erträge seien im Q4 2022 gegenüber dem Vergleichsquartal 2021 um 5,3% auf EUR 4,87 Mrd. gestiegen, während die Kosten um 2,0% auf EUR 2,89 Mrd. hätten gesenkt werden können. Die Aufwands-/Ertragsquote habe sich dadurch von 63,7% auf 59,3% verbessert. Die Nettozinsmarge (bereinigt um TLTRO-Effekt und Hypothekenmoratorium in Polen) habe sich von 1,34% auf 1,48% verbessert."Credit Holidays" in Polen: Eine gesetzliche Regelung erlaube privaten Schuldnern bis Ende 2023 das Aussetzen von bis zu acht Monatsraten für laufende Hypothekarkreditdarlehen. ING habe die zu erwartende Ertragsbelastung bereits im Q3-Ergebnis mit EUR 343 Mio. im Ergebnis berücksichtigt. Inklusive TLTRO-Effekt und Hypothekenmoratorium in Polen stehe bei der Nettozinsmarge nur eine geringe Verbesserung von 1,34% auf 1,36% zu Buche.Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen hätten sich im Schlussquartal 2022 gegenüber dem Q4 2021 von EUR 346 Mio. auf EUR 269 Mio. verringert. Bezogen auf das Gesamtjahr 2022 hätten sich diese jedoch von EUR 516 Mio. auf EUR 1,9 Mrd. erhöht und sollten damit die sich abzeichnende konjunkturelle Eintrübung reflektieren. Insgesamt hätten sich die Risikovorsorgen im Jahr 2022 auf 29 Basispunkte des ausstehenden Kreditvolumens nach 8 BP im Jahr 2021 belaufen, als noch im großen Ausmaß nicht mehr benötigte, Covid-bedingte Vorsorgen aufgelöst worden seien. Über den Konjunkturzyklus peile ING bei den Risikovorsorgen einen Zielwert von rund 25 Basispunkten des ausstehenden Kreditvolumens an.Unter dem Strich hätten die Niederländer im vierten Quartal 2022 einen Gewinn von EUR 1,09 Mrd. (Q4 2021: EUR 945 Mio.) eingefahren, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 1,03 Mrd. klar übertroffen worden seien.Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 wolle ING die Hälfte des nachhaltigen Nettogewinns ausschütten. Nach der im August 2022 gezahlten Zwischendividende in Höhe von EUR 0,17 je Aktie beabsichtige man der Hauptversammlung am 23. April 2023 die Zahlung einer Schlussdividende von EUR 0,389 je Aktie vorzuschlagen.Die niederländische ING profitiere wie seine Mitbewerber von den wieder steigenden Zinsen, dank derer Gelder aus abreifenden Krediten zu nunmehr wieder höheren Zinsen verborgt werden könnten. Das Institut zeichne sich durch eine außerordentliche starke Kapitalausstattung aus, weshalb man mehr Spielraum in der Expansion des Kreditbuchs habe. Insofern würden die Ertragsaussichten auch im Hinblick auf die konjunkturelle Eintrübung, welche eine vorsichtigere Kalkulation bei den künftigen Ausfallsraten und erwarteten Verlusten bedinge und damit das Vorhalten höherer Eigenkapitalquoten erfordere, günstig bleiben. Zweifelsohne werde die konjunkturelle Abkühlung höhere Ausfallsraten bei den Krediten nach sich ziehen, der Anstieg erfolge aber von einem sehr niedrigen Niveau ausgehend und scheine angesichts der hohen Kapitalpuffer leicht verkraftbar.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die ING-Aktie. Das Kursziel von EUR 15,0 (zuvor: EUR 13,0) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: