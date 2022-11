Tradegate-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (03.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unter die Lupe.Die Zahlen des niederländischen Finanzkonzerns zum abgelaufenen Quartal würden eine Ausnahme in der Branche bilden. Viele Finanzinstitute hätten zuletzt die Erwartungen schlagen können, denn steigende Zinsen hätten zu höheren Erträgen verholfen und die Risiken von Kreditausfällen seien noch begrenzt. Bei der ING Groep sehe es anders aus. Das Management erhöhe allerdings nun zumindest die Aktienrückkäufe.Eine stark gestiegene Risikovorsorge für Kreditausfälle habe der niederländischen Großbank im dritten Quartal einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt. Der Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahr um 28% auf 979 Mio. Euro gefallen, habe die ING Groep mitgeteilt. Damit sei das Ergebnis deutlich schlechter ausgefallen als Experten erwartet hätten (1,15 Mrd. Euro). Grund für den starken Gewinnrückgang sei die Risikovorsorge von 403 Mio. Euro - mehr als zehnmal so viel wie vor einem Jahr. Experten hätten 354 Mio. Euro erwartet.Auf der Ertragsseite sei der Zinsüberschuss enttäuschend ausgefallen. Dieser sei trotz der mittlerweile wieder deutlich höheren Zinsen leicht zurückgegangen. Dies sei jedoch auf zwei Sonderfaktoren wie neue Vorschriften zum Schutz von Hypothekenschuldner in Polen und einen Bilanzierungseffekt zurückzuführen gewesen. Ohne diese wäre der Zinsüberschuss gestiegen.Bei einer Marktkapitalisierung von rund 35 Mrd. Euro falle das Aktienrückkaufprogramm zwar nicht sonderlich ins Gewicht. Allerdings sei es ein starkes Signal des Managements an die Anleger, sie dürften sich auch auf satte Dividenden freuen. Die Rendite solle im Geschäftsjahr 2022 bei mehr als 7% liegen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und den Stopp bei 6,70 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ING Groep-Aktie: