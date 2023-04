(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;



(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



27,10 EUR +0,93% (18.04.2023, 18:22)



27,00 EUR +1,89% (18.04.2023, 17:35)



DE0006200108



620010



INH



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (18.04.2023/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) weiterhin zu kaufen.INDUS habe 2022 die Strategie im Rahmen von PARKOUR perform angepasst, um die Mittelfristziele 2025e zu erreichen. Dies schließe die Eliminierung der hohen Verluste in Automobilzulieferer-Seriengeschäft ein. Das EBIT vor Wertminderungen der Fortgeführten Geschäftsbereiche habe um 5% auf 176,5 Mio. Euro verbessert werden können. Der Vorstand schlage die Zahlung einer Dividende von 0,80 Euro je Aktie vor. Bruttodividende bezogen auf den Jahresschlusskurs (21,95 Euro): 3,6%.Die Aufgegebenen Geschäftsbereiche hätten 2022 einen Nettoverlust von 123,9 Mio. Euro hinnehmen müssen. Für beide Gesellschaften lägen bereits nicht-bindende Angebote vor. Die Trennung solle 2023e vollzogen werden.Der Umsatz solle eine Bandbreite zwischen 1,9 und 2,0 Mrd. Euro erreichen. Es werde eine EBIT-Marge zwischen 7,0% und 8,0% angestrebt. Nach einen guten Jahresauftakt würden die Aktienanalysten von FMR Research diese Ziele für erreichbar halten.Die Aktienanalysten von FMR Research würden in ihren Prognosen und in der Bewertung nur noch die Fortgeführten Geschäftsbereiche berücksichtigen. Das erwartete Nettoergebnis der Aufgegebenen Geschäftsbereiche werde bis zum Verkaufsabschluss noch mitgeführt. Wegen der Anwendung von IFRS 5 ist unser aktuelles Kursziel nur noch bedingt mit dem vorhergehenden Wert vergleichbar, so die Aktienanalysten von FMR Research.Mit REMKO befinde sich ein Unternehmen im Beteiligungsportfolio, dass im attraktiven Markt für Wärmepumpen aktiv sei. 2022 habe der Umsatz um 9,6% auf 81,4 Mio. Euro gesteigert werden können. Die durchschnittliche, jährliche Wachstumsrate habe zwischen 2013 und 2022 bei +11,1% gelegen. Durch die geplante Energie-/Heizungswende herrsche gerade eine regelrechte Aufbruchstimmung im Heizungsmarkt.Die Trennung vom verlustreichen Autozulieferer-Seriengeschäft führe zu einer Neubewertung der INDUS-Gruppe. Mit PARKOUR perform habe INDUS die Weichen für weitere Ertragsverbesserungen in den Folgejahren geschaffen.Disclosures:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;