Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (07.11.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).Nachdem es S.M.A. nicht gelungen sei, Anpassungen bei wichtigen Lieferverträgen durchzusetzen, habe die Geschäftsführung die Insolvenz anmelden müssen. Nach INDUS Angaben seien damit bei INDUS Wertberichtigungen auf Vermögenswerte über rund 61 Mio. Euro zu verkraften. Bei erfolgreicher Sanierung werde sich INDUS von der Gesellschaft trennen, eine große Verlustquelle beseitigen und die Abhängigkeit als Serienzulieferer für die Automobilindustrie weiter deutlich reduzieren.Das steigende Zinsniveau sorge auch für steigende Kapitalkosten. Dies und eine Neubewertung der operativen Aussichten in den Segmenten habe dazu geführt, dass INDUS zum 30.09.22 8,4% seines Goodwills (39,8 Mio. Euro) abgeschrieben habe; zum 30.09. ergebe sich ein auf 405,8 Mio. Euro reduzierter Wert. Die Risikoprämie in seinem DCF-Modell habe der Analyst auf 6,5% von vorher 6,0% angehoben.Wegen der sich anbahnenden Rezession habe Becker seine Prognosen 2023e und der Folgejahre überprüft und nach unten korrigiert. Das niedrigere Niveau reduziere sein Kursziel um rund 1,50 Euro je Aktie.Ausgehend von den neuen Schätzungen ergebe sich für die Aktie weiterhin eine attraktive Bewertung. Das KGV '23e mit 13,4 liege weiterhin deutlich unter den historischen Werten. Das gelte ebenso für das Kurs/Buchwert-Verhältnis mit 0,7, was absolut einem Gap von derzeit ca. 220 Mio. Euro entspreche. Dies halte der Analyst weiterhin für nicht gerechtfertigt.Bei einem reduzierten Kursziel von 30,30 Euro (-5,6%) (alt: 32,10 Euro) bestätigt Winfried Becker, Analyst von FMR Research, seine "kaufen"-Empfehlung für die INDUS Holding-Aktie. (Analyse vom 04.11.2022)Disclosures:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;