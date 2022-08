(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



INDUS Holding AG: vi



Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

23,60 EUR +1,94% (04.08.2022, 11:29)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

23,75 EUR +1,93% (04.08.2022, 10:46)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (04.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).INDUS habe gestern erste, vorläufige Zahlen für H1/22 sowie eine Anpassung der Zielwerte für 2022e bekannt gegeben. Der über den Erwartungen liegende Umsatz sei, wie bei anderen Unternehmen auch, von der erfolgreichen Überwälzung gestiegener Inputpreise getrieben. Beteiligungskäufe hätten auch dazu beigetragen. Das EBIT ist zwar im Vorjahresvergleich rückläufig, hat aber unsere und die Konsenserwartungen übertroffen, so die Aktienanalysten von FMR Research.Für das Gesamtjahr 2022e sei die Umsatzprognose auf einen Zielkorridor von 1,9 bis 2,0 Mrd. Euro (vorher: 1,80 bis 1,95 Mrd. Euro) angehoben worden. Die Aktienanalysten von FMR Research würden von einer Fortsetzung der Preisüberwälzungen ausgehen; es werde aber nicht in allen Segmenten vollständig gelingen. Insbesondere in der Fahrzeugtechnik sprächen die Kräfteverhältnisse für die großen OEMs. Deshalb und auch wegen steigender Personal- und Energiekosten habe INDUS die EBIT-Prognose 2022e auf jetzt 100 bis 115 (vorher: 115- 130) Mio. Euro gesenkt. Die Aktienanalysten von FMR Research würden davon ausgehen, dass Preisüberwälzungen auch 2023e, jedoch in abgeschwächter Form, weiterhin ein Thema sein würden.Die Aktienanalysten von FMR Research hätten ihre Umsatz- und EBIT-Schätzungen für 2022e und die Folgejahre nach unten angepasst. Ihr neues Kursziel sinke von 37,10 Euro um 8,4% auf jetzt 34,00 Euro.Auch auf der Basis unseres niedrigeren Kursziels hat die INDUS-Aktie weiterhin erhebliches Kurspotenzial, so die Aktienanalysten von FMR Research. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau sei die Aktie mit einem KGV 22e von 12,3x und 23e mit 10,4x weiterhin attraktiv bewertet.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die INDUS Holding-Aktie. (Analyse vom 04.08.2022)Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;