INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (04.12.2023/ac/a/nw)





Bergisch Gladbach (www.aktiencheck.de) - Shortseller Millennium International Management LP hat Netto-Leerverkaufsposition in INDUS Holding-Aktien komplett aufgelöst:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP ziehen sich aus ihrem Engagement in den Aktien der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) völlig zurück.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 30.11.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,54% auf 0,00% der INDUS Holding-Aktien abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds offensichtlich keine Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von INDUS Holding.