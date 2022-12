(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;

INDUS Holding: vi



Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

20,85 EUR -0,24% (16.12.2022, 17:26)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

20,55 EUR -0,96% (16.12.2022, 16:51)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (16.12.2022/ac/a/nw)



INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:

Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).

Strategieupdate "PARKOUR perform" (Analystentag): INDUS habe die Kernpunkte der Strategie vorgestellt. Ab 01.01.2023 gelte eine neue, fokussierte Segmentstruktur mit den Segmenten INFRASTRUCTURE, MATERIALS und ENGINEERING. Außer den nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Beteiligungen SELZER und SCHÄFER würden die übrigen Gesellschaften aus der Fahrzeugtechnik und der Medizin- u. Gesundheitstechnik den neuen Segmenten zugeordnet. Je ein Vorstandsmitglied werde für ein Segment zuständig sein und intensiver als bisher begleiten.

Neben Umsatzwachstum und EBIT-Marge werde der FCF vor Akquisitionen als weitere Steuerungskennzahl aufgenommen. Damit rücke eine bessere Transparenz hinsichtlich zu finanzierender Beteiligungskäufe und Dividendenpotenzial stärker in den Vordergrund. Zunächst werde es eine Guidance für die INDUS-Gruppe geben, in einem zweiten Schritt dann auch für die einzelnen Segmente.

Am Umsatzziel für 2025e von über 2,0 Mrd. Euro werde festgehalten; ebenso sei eine EBIT-Marge von 10% bestätigt worden. Dies schließe sowohl das organische als auch das externe Wachstum ein.

Die künftigen Beteiligungskäufe auf Holdingebene und bei den Beteiligungsgesellschaften würden sich an den klar definierten Zukunftsfeldern orientieren. Die Übernahmen könnten nach Erachten des Analysten etwas größer als bisher ausfallen, womit auch die Kaufpreise steigen würden.

Eine kontinuierliche Dividendenpolitik sei in das sechs Punkte umfassende Mittelfristziel 2025e aufgenommen worden. Für 22e gehe der Analyst trotz hoher Wertberichtigungen weiterhin von 0,30 Euro je Aktie aus.

INDUS bleibt aus unserer Sicht ein interessantes Investment, vor allem für langfristig orientierte Investoren, so Winfried Becker, Analyst von FMR Research. Das Kursziel laute weiterhin 30 Euro. (Analyse vom 16.12.2022)