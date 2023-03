(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



INDUS Holding AG: vi





Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

23,55 EUR +1,07% (03.03.2023, 15:37)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

23,55 EUR +1,51% (03.03.2023, 17:35)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (03.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) weiterhin zu kaufen.Wegen der Einführung einer neuen Segmentstruktur (INFRASTRUCTURE, MATERIALS, ENGINEERING), der Verkaufsabsichten für SELZER und SCHÄFER sowie der damit zusammenhängenden Anwendung von IFRS 5 (Discontinuing Operations) sei das vorläufige Zahlenwerk nicht mehr mit der Historie vergleichbar. Das EBIT vor Wertberichtigungen für die künftig fortgeführten Geschäftsbereiche habe in einem schwierigen Umfeld um 5% auf 176,5 Mio. Euro verbessert werden können. Die Wertberichtigungen lägen bei 42,8 Mio. Euro.Mit dem Vollzug des Verkaufs von SELZER und SCHÄFER in diesem Jahr wäre die Trennung vom Fahrzeugseriengeschäft abgeschlossen. Ab 2023 würden die vier verbleibenden Gesellschaften den neuen Segmenten zugeordnet.Das noch im Herbst 2022 für 2023e erwartete Rezessionsszenario werde aus heutiger Sicht nicht eintreten. Der aktuelle Stand einiger Frühindikatoren signalisiere einen eher abgemilderten Abschwung. Wegen der Positionierung in zahlreichen Nischenmärkten sollte sich das INDUS-Geschäft als robust erweisen.In einer ersten Annäherungsrechnung kommen wir auf einen fairen Wert von gerundet 40,80 Euro je Aktie, so die Aktienanalysten von FMR Research.Die teilweise Neuausrichtung des Konzerns führe zunächst nochmals zu hohen Belastungen in 2022. Für 2023e würden die Aktienanalysten von FMR Research in Summe eine deutliche Ertragssteigerung erwarten.Disclosures:a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;