(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



INDUS Holding AG: vi



Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

23,05 EUR -0,22% (21.08.2023, 09:52)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

23,10 EUR +0,22% (21.08.2023, 09:32)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (21.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) weiterhin zu kaufen.H1/23 Risikoausgleich durch Diversifikation begrenzt EBIT-Margen-Rückgang: Basis unseres Zahlenwerks sind die Fortgeführten Aktivitäten, so der Analyst von FMR Research. Der 2%ige Anstieg des Gruppenumsatzes in H1/23 sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dazu habe auch eine geringere Weitergabe weniger stark gestiegener Inputpreise beigetragen. Das organische und anorganische Wachstum habe bei jeweils +1% gelegen. Zuwächse häten ENGINEERING (EN) und MATERIALS (MA) erzielt, während INFRASTRUCTURE (IN) einen leichten Rückgang habe hinnehmen müssen.Beim EBIT habe INDUS die Erwartungen leicht übertroffen. Während IN einen deutlichen Margenrückgang habe hinnehmen müssen, sei EN stabil geblieben und MA habe seine Marge deutlich steigern können. Deutlich verbessert habe sich der Free Cashflow mit 35,2 Mio. Euro gezeigt.Trennung vom Automobilzulieferergeschäft vollzogen: INDUS sei im Juli der Verkauf der beiden Gesellschaften SCHÄFER- und SELZER-Gruppe aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen gelungen, die damit vollständig veräußert seien. Im Halbjahr seien letztmalig Verluste (operativ und Wertanpassungen) über 25,8 Mio. Euro ausgewiesen worden (Aufgegebene Aktivitäten).INDUS aktualisiere Ausblick '23e: Der Umsatz werde nun am unteren Rand der Bandbreite von 1,9 - 2,0 Mrd. Euro erwartet. Becker habe seine Schätzung lediglich um 6,0 Mio. Euro auf 1.918,0 Mio. Euro reduziert. Die EBIT-Bandbreite sei bestätigt worden: 145,0 - 165,0 Mio. Euro; FMR: 150,2 Mio. Euro (vormals 153,0 Mio. Euro). Das Margenziel rutsche damit an den oberen Rand des Korridors von 7,0 - 8,0%.Das Kursziel des Analysten steige leicht um 2,6% auf 43,60 Euro (alt: 42,50 Euro). Die Aktie habe damit weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial. KGV und KBV seien nach Erachten des Analysten weiterhin attraktiv.Disclosures:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;