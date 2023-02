Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

24,75 EUR +1,64% (01.02.2023, 13:49)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

24,75 EUR +2,06% (01.02.2023, 13:25)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (01.02.2023/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal":Klaus Hellwig, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ausrichtung der bereits 1989 gegründeten Beteiligungsgesellschaft sei auf eine breite Diversifizierung ausgerichtet gewesen, sodass die INDUS Holding AG auch als Spiegelbild des deutschen Mittelstands gegolten habe. Das Geschäftsjahr 2022 mit seiner Bündelung von Krisen habe nunmehr eine Zäsur gebracht und zu einer umfassenden Neuausrichtung geführt, die auch die Managementstrukturen umfasse.Nach einem Jahr, in dem auch die Börse am bisherigen Geschäftsmodell gezweifelt und den Kurs auf den tiefsten Stand seit elf Jahren geschickt habe, habe es kurz vor der Jahreswende Gewissheit über die künftige Strategie gegeben. Allerdings sei die Aktie noch weit von früheren Kursen entfernt, da die Belastungen nachwirken würden. Zu Unrecht; denn an der Börse wird die Zukunft gehandelt und wenn die Prognosen zutreffen, lässt die niedrige Bewertung noch einen deutlichen Anstieg zu, so Klaus Hellwig von "Nebenwerte Journal". (Ausgabe 02/2023)