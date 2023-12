(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;



(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) weiterhin zu kaufen.Der Free Cashflow (FCF) in der 9M/23-Periode habe eine überraschend gute Entwicklung genommen und von 22,2 Mio. Euro auf 106,1 Mio. Euro verbessert werden können. Er habe damit schon über dem für 2023e angestrebten Niveau von ">100 Mio. Euro" gelegen. Der Hauptgrund für diesen Anstieg liege vor allem in einem deutlich geringeren Aufbau im Working Capital begründet.Im 9M/23-Bericht spiegele sich nach Erachten der Aktienanalysten von FMR Research wider, dass der konjunkturelle Gegenwind im Laufe des Jahres etwas zugenommen habe. Es zeige sich aber auch der Risikoausgleich zwischen den Segmenten. Bei nahezu stabilem Umsatz (organisch: +0,6%) sei die EBIT-Marge vor Wertberichtigungen um lediglich 0,3%-Punkte auf 9,9% zurückgefallen. Da die Wertberichtigungen deutlich niedriger ausgefallen seien, habe die EBIT-Marge auf 8,6% deutlich verbessert werden können.INDUS sei für den Gruppenumsatz etwas vorsichtiger geworden, während der EBIT-Korridor mit 145 bis 165 Mio. Euro (mit und ohne Wertberichtigungen) bestätigt worden sei. Das FCF-Ziel sei mit ">100 Mio. Euro" bestätigt worden, was die Aktienanalysten von FMR Research für konservativ halten würden, selbst wenn die Investitionen in Q4/23e noch ansteigen sollten.Die Aktienanalysten von FMR Research hätten ihr Kursziel leicht angehoben, was mehr als "Feintuning" anzusehen sei.Nach der Trennung vom verlustträchtigen Automobilzulieferer-Seriengeschäft seien die Aktienanalysten von FMR Research von der Unternehmensstrategie weiterhin überzeugt. An der erwarteten Konjunkturerholung 2024e werde INDUS teilnehmen. Die Bewertung sei weiterhin attraktiv.Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:21,45 EUR +0,70% (07.12.2023, 11:34)XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:21,35 EUR +0,23% (07.12.2023, 11:18)ISIN INDUS Holding-Aktie:DE0006200108WKN INDUS Holding-Aktie:620010Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:INHKurzprofil INDUS Holding AG:INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (07.12.2023/ac/a/nw)