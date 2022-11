Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

Die IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (22.11.2022/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ und S IMMO vor Fusion - AktiennewsDie CPI Property Group (CPIPG) des tschechischen Immobilienmilliardärs Radovan Vitek will ihre beiden österreichischen Beteiligungen IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) und S IMMO (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) mehrheitlich zusammenlegen, so die Experten von "FONDS professionell".Technisch betrachtet solle die IMMOFINANZ ihrer eigenen Kernaktionärin CPIPG 23,51 Prozent an der S IMMO abkaufen, um so knapp die Mehrheit an der Rivalin direkt zu übernehmen. Das gehe aus einer Aussendung der IMMOFINANZ vom Montag hervor. Der Aufsichtsrat habe die Erlaubnis erteilt, mit der CPIPG Verhandlungen über den Erwerb von Aktien an der S IMMO AG zu starten, heiße es.Viteks CPIPG habe dieses Jahr zuerst die Mehrheit an der IMMOFINANZ und später an der S IMMO übernommen. In der Folge sei eine Regel gekippt worden, die vorgesehen habe, dass kein Aktionär mehr als 15 Prozent der Stimmrechte an der S IMMO besitzen dürfe, auch wenn der Aktienanteil höher sei. Damit sei der Weg frei für eine Verschränkung der Anteile geworden, an der andere Investoren über Jahre hinweg gescheitert seien.CPIPG halte rund 76,9 Prozent an der IMMOFINANZ. Der IMMOFINANZ wiederum würden unmittelbar 26,49 Prozent an der S IMMO gehören, an der wiederum die CPIPG unmittelbar einen Anteil von 52,7 Prozent besitze (durchgerechnet würden der CPIPG damit rund 79,2 Prozent der S IMMO gehören). Mit der Transaktion wäre ein langfristiges strategisches Ziel erreicht, schreibe die IMMOFINANZ. Man wolle "die Konsolidierung beider Unternehmen umsetzen, sodass zukünftige gemeinsame Synergiepotenziale genutzt werden".Laut der Aussendung wolle die IMMOFINANZ die S IMMO-Anteile bis Jahresende übernehmen. Die potenzielle Transaktion, mit der die IMMOFINANZ die Mehrheit erlangen würde, solle rund 23,51 Prozent der S IMMO-Aktien umfassen.Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie:12,23 EUR -0,08% (22.11.2022, 13:27)Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:12,23 EUR +0,16% (22.11.2022, 13:06)ISIN IMMOFINANZ-Aktie:AT0000A21KS2WKN IMMOFINANZ-Aktie:A2JN9W