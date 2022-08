3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.



4. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung aufgrund einer Anregung des Auftraggebers bzw. des Unternehmens inhaltlich geändert (wobei die sc-consult GmbH zu einer solchen Änderung nur aufgrund sachlich berechtigter Einwände bereit ist, die die Qualität der Studie betreffen).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Über die IGP Advantag AG:



Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR, Ticker-Symbol: A62) ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme.



1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 Mitarbeiter. Einen Großteil der Gesamtleistung erzielt die IGP Advantag AG mit Auftraggebern im öffentlichen Sektor. Die Schwerpunkte liegen auf Bildungs- und Gesundheitsimmobilien, grünen Büroimmobilien sowie relevanten Infrastrukturprojekten wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Logistikstandorten. Entsprechende Gebäude wie Krankenhäuser oder Schulen sind oft sehr energieintensiv, weshalb Nachhaltigkeitsthemen von Green Building bis zum Emissionshandel von hoher Relevanz für die IGP Advantag AG sind. Insgesamt adressiert der Konzern mit seinem Leistungsportfolio besonders stark langfristige Trends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung. (25.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - IGP Advantag-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR, Ticker-Symbol: A62) weiterhin mit dem Votum "buy" ein.IGP seien im letzten Geschäftsjahr mehrere wichtige Fortschritte wie die Übernahme von BRH, die Akquise großer Aufträge und der Einstieg in die eigene Projektentwicklung gelungen, doch umsatz- und ergebnisseitig sei 2021 enttäuschend ausgefallen. Nachdem das Unternehmen bereits im April mit der Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen mit Verweis auf Verzögerungen bei den kundenseitigen Projektabnahmen und bei der Erteilung von Baugenehmigungen durch die Behörden von einem EBITDA deutlich unter dem Vorjahr und unter den Erwartungen habe berichten müssen, hätten sich durch weitere Anpassungen im Zuge der Abschlussprüfungen letztlich auch die vorläufigen Ergebniswerte als zu hoch erwiesen. Am Ende habe IGP im letzten Jahr einen EBITDA-Rückgang von 5,2 auf 0,9 Mio. Euro und ein Abrutschen des Nettoergebnisses in die roten Zahlen hinnehmen müssen.Für die Aktienanalysten von SMC Research enttäuschend sei auch die Prognose für das laufende Jahr ausgefallen, die zwar eine deutliche Erholung des EBITDA auf 2,5 bis 4,0 Mio. Euro in Aussicht stelle, damit aber klar unter ihrer bisherigen Schätzung von 5,9 Mio. Euro liege. Das Unternehmen berichte zwar von einer weiter lebhaften Nachfrage und von einer guten Auftragssituation, räume aber erstmals auch größere Verzögerungen bei den eigenen Leuchtturmprojekten in Steinfurt und in Berlin ein. Der Vorstand begründe diese mit den massiv gestiegenen Baupreisen, die teilweise eine Neuplanung erfordern würden. Damit scheine sich die Lage in den letzten Monaten im Gleichschritt mit der eingetrübten Branchenstimmung spürbar verschlechtert zu haben, noch im April habe sich IGP mit dem Fortgang der Projekte nämlich sehr zufrieden gezeigt.Uneingeschränkt zufrieden sei das Unternehmen derzeit mit der Entwicklung des ersten eigenen Projekts in Fürstenwalde, wo bei einem weiter planmäßigen Fortgang schon dieses Jahr eine erste Teilrealisierung der bisher erbrachten Planungsleistungen anstehen könnte. Ebenso sehr zuversichtlich zeige sich das Unternehmen bezüglich der weiteren Nachfrageentwicklung im Bereich von CO2-neutralen Gesundheits- und Bildungsimmobilien und wolle diese Spezialisierung mit einem eigens dafür konzipierten Dienstleistungsprodukt noch weiter forcieren.Die Aktienanalysten von SMC Research würden die Zuversicht von IGP teilen und sähen das Unternehmen sehr gut positioniert, um in Zukunft dynamisch und profitabel zu wachsen. Dies spiegele sich in dem von den Aktienanalysten von SMC Research verwendeten Schätzszenario wider, das von trendmäßig deutlich steigenden Erträgen ausgehe. Allerdings hätten die Aktienanalysten von SMC Research auf die jüngsten Meldungen und auf das schwierige Branchenumfeld reagiert und ihre Schätzungen für 2022 und die Folgejahre teils deutlich abgesenkt.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt deswegen das Urteil "buy" für die IGP Advantag-Aktie. (Analyse vom 25.08.2022)Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.