IDNTT SA (ISIN: CH1118852594, WKN: A3CT5K, Ticker-Symbol: IDNTT) ist ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Film und Video. Es bietet Omnichannel-Content-Produktionsdienste an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Balerna, Schweiz. (17.11.2023/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - IDNTT-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Schaffer, Aktienanalyst der GBC AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IDNTT SA (ISIN: CH1118852594, WKN: A3CT5K, Ticker-Symbol: IDNTT) zu kaufen.Als so genannte MarTech Content Factory ermögliche die IDNTT seinen Kunden, Marketingaktivitäten gezielt zu planen, durchzuführen und deren Wirkung zu evaluieren. In diesem Zusammenhang biete das Unternehmen letztlich einen umfassenden Service an, der alle Phasen, von der Konzeption über die Produktion bis hin zur Lieferung und Verwaltung der digitalen Inhalte abdecke. Dieser Ansatz ermögliche es den Kunden von IDNTT, sowohl die Effizienz als auch die Flexibilität der lancierten Marketingaktivitäten substanziell zu erhöhen. Die operative Geschäftsausrichtung des italienischen MarTech Unternehmens liege derzeit ausschließlich auf dem europäischen Markt, hier vor allem auf Italien, der Schweiz, den Niederlanden, Rumänien und Spanien. Das Kundenportfolio reiche von KMUs, der öffentlichen Verwaltung bis hin zu großen multinationalen Unternehmen.Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen, die von hoher Inflation und einer angespannten Konjunkturlage geprägt seien, habe die IDNTT im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 9,91 Mio. EUR (VJ: 8,48 Mio. EUR) sei ein Umsatzanstieg in Höhe von +16,8% erreicht worden. Einerseits werde damit die Tragfähigkeit und Resilienz des Geschäftsmodells wiedergegeben, auf der anderen Seite agiere das Unternehmen in einem stetig wachsenden Marktsegment. Zwischen 2019 und 2022 liege das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum bei einem sehr hohen Wert von 33,6%. Das starke Umsatzwachstum der vergangenen Geschäftsjahre sei dabei von einem hohen Rentabilitätsniveau begleitet worden. In den vergangenen drei Geschäftsjahren habe die EBITDA-Marge stets oberhalb von 20% gelegen.Der beeindruckende Wachstumskurs sei im ersten Halbjahr 2023 fortgesetzt worden. Konkret habe die IDNTT einen Halbjahresumsatz in Höhe von 9,01 Mio. EUR (1 HJ 2022: 4,68 Mio. EUR) erwirtschaftet und habe damit die Top-Line im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern können (+92,9%). In diesem Zusammenhang sei zu erwähnen, dass in allen Absatzregionen und Kundensegmenten Umsatzsteigerungen erzielt worden seien. Der Wachstumsschub sei einerseits anorganischer Natur. Im November 2022 sei dabei eine 60%-Beteiligung an der In-Sane S.r.l., einer italienischen Medienagentur mit Fokus auf das Wachstumssegment Influencer-Marketing erworben worden.Basierend auf der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr rechne Schaffer für das Gesamtjahr 2023 mit einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse auf 20,26 Mio. EUR und erwarte für die Folgejahre eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Ab 2024 sollte die Gesellschaft dann wieder an das gewohnte Margenniveau anknüpfen können. Auf Basis seines DCF-Bewertungsmodells habe Schaffer ein Kursziel von 7,10 EUR ermittelt und sehe damit deutliches Aufwärtspotenzial für die IDNTT-Aktie.Marcel Schaffer, Analyst der GBC AG, vergibt für die IDNTT-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 17.11.2023)