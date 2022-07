NASDAQ-Aktienkurs IDEXX Laboratories-Aktie:

375,56 USD -4,56% (25.07.2022, 22:00)



ISIN IDEXX Laboratories-Aktie:

US45168D1046



WKN IDEXX Laboratories-Aktie:

888210



Ticker-Symbol IDEXX Laboratories-Aktie:

IX1



NASDAQ-Symbol IDEXX Laboratories-Aktie:

IDXX



Kurzprofil IDEXX Laboratories Inc.



IDEXX Laboratories, Inc. (ISIN: US45168D1046, WKN: 888210, Ticker-Symbol: IX1, NASDAQ-Symbol: IDXX) ist seit 1991 NASDAQ-notiert und ist im S&P 500-Index enthalten. Das Unternehmen ist der Weltmarktführer in den Bereichen der Veterinärdiagnostik, Software und wassermikrobiologischen Tests. (26.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - IDEXX Laboratories: Wieder unter Druck - ChartanalyseDie Aktie von IDEXX Laboratories (ISIN: US45168D1046, WKN: 888210, Ticker-Symbol: IX1, NASDAQ-Symbol: IDXX) befindet sich seit dem Allzeithoch bei 706,956 USD vom 29. Juli 2021 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie bis 12. Mai 2022 auf ein Tief bei 330,66 USD geführt. Mit diesem Tief sei trotz eines neuen Tiefs bei 318,50 USD ein Bodenbildungsversuch gestartet. Am Freitag habe der Wert die Nackenlinie dieses Bodens bei 398,61 USD attackiert. Ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis sei aber nicht gelungen. Gestern habe der Wert deutlich nachgegeben unten habe dabei ein Abwärtsgap zwischen 389,62 USD und 383,86 USD gerissen. Der kurzfristige Aufwärtstrend bei heute 369,71 USD sei aber noch intakt.Die Aktie von IDEXX Laboratories könnte in den nächsten Tagen wieder unter Druck geraten. Ein Rückfall unter den kurzfristigen Aufwärtstrend bei 369,71 USD wäre ein weiteres Verkaufssignal. Ein Rückfall in Richtung 330,66 USD oder sogar 318,50 USD wäre dann möglich. Sollte der Wert allerdings doch noch über 398,61 USD ausbrechen, wäre eine weitere Rally in Richtung 460,36 USD oder sogar 498,67 USD möglich. (Analyse vom 26.07.2022)Börsenplätze IDEXX Laboratories-Aktie:Tradegate-Aktienkurs IDEXX Laboratories-Aktie:367,20 EUR -4,70% (25.07.2022, 22:26)