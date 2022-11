NASDAQ-Aktienkurs IDEXX Laboratories-Aktie:

Kurzprofil IDEXX Laboratories Inc.



IDEXX Laboratories, Inc. (ISIN: US45168D1046, WKN: 888210, Ticker-Symbol: IX1, NASDAQ-Symbol: IDXX) ist seit 1991 NASDAQ-notiert und ist im S&P 500-Index enthalten. Das Unternehmen ist der Weltmarktführer in den Bereichen der Veterinärdiagnostik, Software und wassermikrobiologischen Tests. (02.11.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - IDEXX Laboratories-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von IDEXX Laboratories (ISIN: US45168D1046, WKN: 888210, Ticker-Symbol: IX1, NASDAQ-Symbol: IDXX) befindet sich seit ihrem Allzeithoch vom 29. Juli 2021 bei 706,95 USD in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie auf ein Tief bei 318,50 USD gefallen. Seit diesem Tief vom 16. Juni laufe ein Bodenbildungsversuch innerhalb eines Doppelbodens. Die Nackenlinie liege bei 417,77 USD. Der Boden wäre erst mit einem stabilen Ausbruch über die Nackenlinie vollendet. Gestern sei nach den gestern vorbörslich vorgelegten Zahlen gelungen, die über den Erwartungen ausgefallen seien, der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Dezember 2021.Ausblick: Mit dem gestrigen Anstieg habe die Bodenbildung wichtige Fortschritte gemacht. Aber erst mit einem Ausbruch über 417,77 USD ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal. Das rechnerische Ziel läge dann bei 547,98 USD. Ein Rückfall in Richtung 375,00 USD würde die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss des Bodenbildungsversuch nicht verschlechtern. Sollte die Aktie aber unter 367,42 USD abfallen, wäre der aktuelle Aufwärtsimpuls abgewürgt. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Test des Tiefs bei 318,50 USD gerechnet werden. (Analyse vom 02.11.2022)Börsenplätze IDEXX Laboratories-Aktie:Tradegate-Aktienkurs IDEXX Laboratories-Aktie:398,50 EUR -0,29% (02.11.2022, 09:02)