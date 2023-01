NASDAQ-Aktienkurs IDEXX Laboratories-Aktie:

Kurzprofil IDEXX Laboratories Inc.



IDEXX Laboratories, Inc. (ISIN: US45168D1046, WKN: 888210, Ticker-Symbol: IX1, NASDAQ-Symbol: IDXX) ist seit 1991 NASDAQ-notiert und ist im S&P 500-Index enthalten. Das Unternehmen ist der Weltmarktführer in den Bereichen der Veterinärdiagnostik, Software und wassermikrobiologischen Tests. (11.01.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - IDEXX Laboratories: Bullischer Eindruck - ChartanalyseDie IDEXX Laboratories-Aktie (ISIN: US45168D1046, WKN: 888210, Ticker-Symbol: IX1, NASDAQ-Symbol: IDXX) fiel nach einem deutlichen Absturz am 16. Juni 2022 auf ein Tief bei 318,50 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe die Ausbildung eines Doppelbodens begonnen. Am 11. November sei die Aktie erstmals über die Nackenlinie dieses Bodenformation bei 417,77 USD ausgebrochen. Allerdings habe dieser Ausbruch nicht sofort weitere Käufe ausgelöst. Der Wert sei anschließend fast zwei Monate in einer Range zwischen 446,71 und 395,10 USD um die Nackenlinie gependelt. In den letzten beiden Tagen sei der Ausbruch aus dieser Range nach oben gelungen. Gestern habe die IDEXX Laboratories-Aktie zu den größten Gewinnern im NASDAQ 100 gehört.Das Chartbild der IDEXX Laboratories-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 547,98 USD ansteigen. Dort liege das rechnerische Ziel aus dem Doppelboden. Damit würde sich der Wert auch seinem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch annähern. Sollte die Aktie allerdings unter 446,74 USD abfallen, wäre mit einem Rückfall gen 395,10 USD zu rechnen. Ein Rückfall darunter würde den Weg in Richtung 318,50 USD freimachen. (Analyse vom 11.01.2023)Börsenplätze IDEXX Laboratories-Aktie:Tradegate-Aktienkurs IDEXX Laboratories-Aktie:433,20 EUR -0,86% (11.01.2023, 09:42)