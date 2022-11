Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

32,55 EUR +3,01% (29.11.2022, 21:24)



XETRA-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

31,50 EUR -2,78% (29.11.2022, 17:36)



ISIN IBU-tec-Aktie:

DE000A0XYHT5



WKN IBU-tec-Aktie:

A0XYHT



Ticker-Symbol IBU-tec-Aktie:

IBU



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint się einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. (29.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Bei IBU-tec drehe sich fast alles um Batteriematerialien - genauer gesagt um Kathodenmaterial für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Zellen. Mit einer Vertiefung der Wertschöpfungskette und Investitionen in neue Anlagen bereite sich die Gesellschaft auf die steigende Nachfrage vor. Die Kapazität liege aktuell bei 4.000 Tonnen. "Wir müssen den Sprung in fünfstellige Tonnagen wagen, um für die Autohersteller interessant zu sein", gebe Vorstand Ulrich Weitz die Richtung vor. Platz und Kapital seien ebenso vorhanden wie erste langfristige Lieferverträge für die benötigten Rohstoffe.Zusammen mit einem oder mehreren Großkunden aus der Autobranche seien nach den zunächst angepeilten 10.000 Tonnen perspektivisch auch Kapazitäten von 25.000 Tonnen möglich. Entsprechende Pläne zur Umsetzung würden vom Vorstand derzeit ausgearbeitet. Der in dieser Woche gemeldete Großauftrag mit einem internationalen Nutzfahrzeughersteller untermauere die herausragende Stellung. Weitere Deals dürften folgen.Immer mehr Anleger würden das Potenzial erkennen und nach der Talfahrt zugreifen. Habe die IBU-tec-Aktie Anfang Oktober im Tief noch bei 15 Euro notiert, sei mit den jüngsten Nachrichten bereits die 30-Euro-Marke überwunden worden - Tendenz steigend, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze IBU-tec-Aktie: