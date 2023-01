Fakt ist: IBU-tec bleibt wie heiße Kiste, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das Glascoating-Geschäft sorge für das notwendige Grundrauschen. Würden Weitz und Co die erhofften LFP-Kunden an Land ziehen, dürfte die mittelfristige Prognose mit Umsätzen von bis zu 130 Mio. Euro (2022e: 55 bis 57 Mio. Euro) bei einer EBITDA-Marge von 20 Prozent Makulatur werden - und die Aktie bereits in deutlich höheren Kursregionen vorgefahren sein. Passend dazu würde mit dem nachhaltigen Sprung über die 36-Euro-Marke das nächste charttechnische Kaufsignal generiert. DER AKTIONÄR setze im Real-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 10.01.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze IBU-tec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

33,50 EUR +0,45% (10.01.2023, 14:03)



XETRA-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

34,10 EUR +1,64% (10.01.2023, 13:54)



ISIN IBU-tec-Aktie:

DE000A0XYHT5



WKN IBU-tec-Aktie:

A0XYHT



Ticker-Symbol IBU-tec-Aktie:

IBU



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint się einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. (10.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Blue Chips würden in jedes ausgewogene Depot gehören. Nebenwerte sollten aber nicht fehlen. Sie würden überproportionale Gewinnchancen bieten und dem Depot die nötige Schärfe verleihen. Nach der größtenteils durchwachsenen Entwicklung im durch unzählige makroökonomische und geopolitische Herausforderungen geprägten Jahr 2022 dürften Small Caps im Jahr 2023 wieder Fahrt aufnehmen. Das gelte auch für die IBU-tec-Aktie.Bei IBU-tec drehe sich fast alles um Batteriematerialien - genauer gesagt um Kathodenmaterial für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Zellen. In den Drehrohröfen würden diverse Spezialchemieprodukte mit thermischen Verfahren bei Temperaturen von bis zu 1.150 Grad Celsius bearbeitet.Das Produkt erfreue sich aufgrund seiner Ladefähigkeit, Langlebigkeit und vor allem seiner Feuerfestigkeit einer steigenden Beliebtheit - insbesondere bei Herstellern von Elektroautos, aber auch bei chinesischen Batteriezellproduzenten, die mehr und mehr auf Qualität made in Germany setzen würden.Mit einer Vertiefung der Wertschöpfungskette und Investitionen in neue Anlagen bereite sich die Gesellschaft auf die steigende Nachfrage vor. Die Kapazität liege aktuell bei 4.000 Tonnen. Das entspreche einer Batteriekapazität von rund zwei Gigawattstunden. Diese solle in den kommenden Monaten in Richtung 10.000 Tonnen ausgeweitet werden. "Wir müssen den Sprung in fünfstellige Tonnagen wagen, um für die Autohersteller interessant zu sein", wisse Vorstand Ulrich Weitz.Ebenfalls positiv: Um die Abhängigkeit vom Erdgas zum Betrieb der energieintensiven Anlagen deutlich zu verringern, habe IBU-tec mit dem Kauf eines 80.000 qm großen Grundstücks in der Nähe seiner Produktion in Weimar für die Einrichtung eines großen Solarkraftwerks vorgesorgt.Mit der Beschichtung von Pfandflaschen (Glascoating) habe Europas LFP-Pionier zudem noch ein weiteres Eisen im Feuer. Die selbst hergestellte Spezialflüssigkeit sorge dafür, dass sich die Lebensdauer von Glasflaschen um bis zu 20 Zyklen verlängere. Auch hier seien die Kapazitäten aufgrund der hohen Nachfrage bereits hochgefahren worden.Ebenfalls positiv: Die Sorgen um eine potenzielle Einschränkung der Erdgasversorgung seien mit den fallenden Preisen wieder deutlich kleiner geworden. Weite Teile der gestiegenen Energiekosten habe an die Kunden weitergeben werden können. Und: Um die Abhängigkeit vom Erdgas zum Betrieb der energieintensiven Anlagen mittelfristig deutlich zu verringern, habe IBU-tec mit dem Kauf eines 80.000 qm großen Grundstücks in der Nähe seiner Produktion in Weimar für die Einrichtung eines großen Solarkraftwerks vorgesorgt.