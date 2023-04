Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint się einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. (06.04.2023/ac/a/nw)



IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) hat einen weiteren Meilenstein im Bereich LFP-Batteriematerial erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit einem renommierten globalen Automobilkonzern sei ein Vertrag über die Entwicklung und Produktion eines Batteriematerials für die Elektromobilität geschlossen worden. Geplant sei ein neuartiges LFP-Kathodenmaterial für Pkws mit Elektroantrieb. Nach der Entwicklungsphase werde IBU-tec schon im zweiten Halbjahr 2023 vereinbarungsgemäß auch signifikante Mengen des Materials am Standort Weimar herstellen. Zwar sei über weitere Details der Zusammenarbeit Vertraulichkeit vereinbart worden. Dennoch habe IBU-tec damit nun einen weiteren großen Automobilkonzern als Kunden für eine Zusammenarbeit im Bereich LFP-Batteriematerial gewinnen können. Das zeige: Die Strategie von CEO Ulrich Weitz funktioniere: "Die Großen der weltweiten Automobilindustrie setzen offenkundig auf die Expertise, die Innovationskraft und die Produktionsqualität von IBU-tec."Auch die jüngsten Zahlen hätten überzeugen können. 2022 habe IBU-tec den höchsten Umsatz der Firmengeschichte erzielt - das Plus zum Vorjahr habe sich auf 22 Prozent auf 53,9 Mio. Euro belaufen. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich um 21,8 Prozent auf 6,7 Mio. Euro erhöht. Für 2023 rechne IBU-tec mit einer Umsatzsteigerung auf 62 Mio. bis 64 Mio. Euro und infolge der Kostensteigerungen einem EBITDA auf Vorjahresniveau. Ab 2025 wolle IBU-tec mit Batteriematerialien einen wesentlichen Umsatzanteil erzielen. "Wir sind aktuell in zahlreichen Gesprächen mit weiteren potenziellen Partnern", ergänze Weitz.Es ist also mit weiteren positiven Nachrichten zu rechnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2023)