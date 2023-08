Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

23,60 EUR +2,39% (17.07.2023, 11:41)



XETRA-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

22,95 EUR -0,22% (17.08.2023, 11:11)



ISIN IBU-tec-Aktie:

DE000A0XYHT5



WKN IBU-tec-Aktie:

A0XYHT



Ticker-Symbol IBU-tec-Aktie:

IBU



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. (17.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Batteriezellen seien das Herzstück eines Elektroautos. Neben der Sicherheit und der Reichweite der Akkus stehe die Ladezeit im Fokus. Weltmarktführer CATL setze hier mit seiner neu vorgestellten "Shenxing Superfast Charging Battery" neue Maßstäbe. Die Basis bilde eine Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batteriezelle. Als ein Hersteller von LFP-Batteriematerialien könnte das Weimarer Spezialchemie-Unternehmen IBU-tec daher wieder in den Fokus der Anleger rücken.Die CATL-Meldung zeige: Die Branche sei in Bewegung und die großen Automobilhersteller würden immer stärker auf LFP in der Elektromobilität setzen. IBU-tec habe seine Hausaufgaben gemacht. Was dem Unternehmen auf dem Weg zur kritischen Größe allerdings noch immer fehle, seien entsprechende Abschlüsse mit Batteriezellproduzenten, Autobauern oder Nutzfahrzeugherstellern. Eine erfolgreiche Markteinführung von CATLs Shenxing auf LFP-Basis könnte hier am Ende zumindest frische Impulse liefern - und aus guten Gesprächen auch gute Aufträge machen. Details zur operativen Entwicklung im ersten Halbjahr bei IBU-tec gebe es in der kommenden Woche. Große Sprünge seien weiter nicht zu erwarten. Die mittelfristige Prognose mit Umsätzen von bis zu 130 Mio. Euro (2022: 54 Mio. Euro) bei einer EBITDA-Marge von 20% dürfte auch vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche mit potenziellen Kunden bestätigt werden. "Der Aktionär" halte an seiner Position weiter fest, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von IBU-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze IBU-tec-Aktie: