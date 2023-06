Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

23,60 EUR +1,29% (01.06.2023, 11:29)



XETRA-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

24,30 EUR +4,74% (01.06.2023, 11:08)



ISIN IBU-tec-Aktie:

DE000A0XYHT5



WKN IBU-tec-Aktie:

A0XYHT



Ticker-Symbol IBU-tec-Aktie:

IBU



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. (01.06.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) gehörte zuletzt zu den großen Verlierern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit Mitte April sei es von fast 37 bis auf rund 22,50 Euro nach unten gegangen. Die Talfahrt gestoppt habe die Meldung, wonach der Spezialist in thermischer Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate einen asiatischen Pharmakonzern als Großkunden gewonnen habe. Der international aufgestellte Generikahersteller habe einen Vertrag über die Lieferung des IBU-tec-Produkts Tributylzinnchlorid (TBTCl) unterzeichnet. Der chemische Katalysator werde bei der Herstellung von Blutdruckmedikamenten genutzt. Das Gesamtvolumen der Order betrage zunächst rund 100 Tonnen im laufenden Jahr mit einem erwarteten Umsatz im einstelligen Millionen-Euro-Bereich.In dem Zusammenhang habe IBU-tec die Prognose bestätigt: "Im laufenden Jahr werden wir unseren Umsatz entsprechend von rund 54 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2022 auf 62 Mio. bis 64 Mio. Euro deutlich steigern und dabei eine zweistellige EBITDA-Marge erwirtschaften."Um den Kurs wieder in die Gänge zu bringen, bräuchte es weitere Aufträge über die Entwicklung und Produktion des neuartigen LFP-Kathodenmaterial für E-Autos, wie zuletzt Anfang April gemeldet. Auf dem "Equityforum" in Frankfurt habe IBU-tec-Vorstand Jörg Leinenbach durchblicken lassen, dass Gespräche mit potenziellen Großkunden aus der Automobilbranche weitergeführt würden - aber die Prüfungen und Tests der Konzerne wohl länger dauern würden als erwartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze IBU-tec-Aktie: