Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (20.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Q4: Der Umsatz sei auf USD 17,4 Mrd. gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stelle dies eine Verbesserung von 4,1% (3,0% währungsbereinigt) dar, was im Einklang mit dem Konsens stehe. Das Nettoergebnis habe jedoch im Vorjahresvergleich um 8,6% auf USD 3,6 Mrd. erhöht werden können. Dadurch ergebe sich für das vergangene Quartal ein Gewinn je Aktie von USD 3,87, was über den Schätzungen der Analyst:innen von USD 3,78 liege.Segmente: Das größte Unternehmenssegment sei nach wie vor Software. Mit einem Wachstum von 3,1% gegenüber dem Vorjahresquartal liege der Gesamterlös dieser Sparte bei USD 7,5 Mrd., einen Wert, den man bisher noch nie erreicht habe. Der Consulting-Bereich, welcher unternehmensintern die stärksten Zuwächse habe verzeichnen können, habe im Jahresvergleich um 5,8% zuzulegen vermocht und steuere somit einen Wert von USD 5,0 Mrd. zum Gesamtergebnis bei. Das schwächste Ergebnis in diesem Zeitraum habe erneut die Infrastruktur-Sparte verbucht, welche sich nur minimal auf USD 4,6 Mrd. habe steigern können.Künstliche Intelligenz: Im Zuge der letzten Berichtsaison habe der CEO Arvind Krishna davon gesprochen, dass die Kundennachfrage nach KI zunehme und sich das Geschäftsvolumen für WatsonX, sowie die generativen KI-Angebote vom dritten ins vierte Quartal etwa verdoppelt hätten. In den kommenden Quartalen dürfte sich dieser Trend weiter beschleunigen und zu einer Ausweitung der KI-Kompetenzen im Unternehmen führen. IBM habe nun auch für den geplanten Deal über den Kauf von StreamSets und WebMethods, das zweite Quartal als Termin fixiert. Durch den Erwerb dieser Unternehmen von der Software AG für USD 2,13 Mrd. versuche IBM seine Kompetenzen im Bereich der Künstlichen Intelligenz noch weiter auszubauen. Dabei sei StreamSets in der Datenerfassung und WebMethods im API-Management tätig.Ausblick: Das US-Unternehmen erwarte ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Derzeit werde im Konsens von einem Wachstum von nur ca. 3% ausgegangen. Bei den derzeitigen Wechselkursen werde erwartet, dass diese das Umsatzwachstum um etwa einen Prozentpunkt beeinträchtigen würden. Zudem erwarte IBM einen freien Cashflow von etwa USD 12 Mrd. im Jahr 2024 zu erzielen, was über den Schätzungen von USD 11,6 Mrd. liege.Frankly speaking, halte sich aufgrund des recht schwachen Ausblicks das Aufwärtspotenzial der Aktie in Grenzen. Daher setzt Alexander Frank, Analyst der RBI, das Kursziel auf USD 200,00 und behält somit seine "Halten"-Empfehlung bei. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsabschlag zum breiten Markt berücksichtige. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity