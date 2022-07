NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

138,13 USD -1,28% (18.07.2022, 22:00)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (19.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Der Computer-Dino habe den Umsatz im zweiten Quartal dank starker Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services deutlich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Juni hätten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9% auf 15,5 Mrd. USD zugelegt, wie IBM am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Den Nettogewinn habe der Konzern von 1,3 auf 1,4 Mrd. USD gesteigert. Allerdings hätten Wechselkurseffekte die Bilanz deutlich belastet. IBM setze der starke US-Dollar zu, der Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung verringere. Ohne diesen Negativfaktor hätte das Umsatzplus im jüngsten Quartal bei 16% gelegen.Der US-Dollar werde von Investoren angesichts erhöhter geopolitischer Risiken wie dem Krieg in der Ukraine als sogenannter sicherer Hafen am Finanzmarkt angesteuert. Zudem sei die US-Notenbank FED etwa der Europäischen Zentralbank (EZB) in ihrem Zinserhöhungszyklus deutlich voraus. All das lasse den US-Dollar aufwerten - ein Problem für US-Konzerne wie IBM, die viel Umsatz auf internationalen Märkten machen würden. Entsprechend verhalten sei der Geschäftsausblick für das Gesamtjahr 2022 ausgefallen. Die Aktie sei nachbörslich deutlich ins Minus geraten, obwohl die Quartalsergebnisse die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten eigentlich deutlich übertroffen hätten. Damit habe sich das zuletzt starke charttechnische Bild bei IBM etwas eingetrübt. Es gelte nun, die 200-Tage-Linie zu verteidigen. Ansonsten würden die Jahrestiefs im Bereich von knapp 119 USD wieder in den Fokus rücken. Die IBM-Aktie befinde sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Anleger sollten weiter außen vor bleiben. Hier gebe es derzeit bessere Alternativen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.Börsenplätze IBM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:136,26 EUR -1,75% (18.06.2022, 22:26)