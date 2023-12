ISIN IBM-Aktie:

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (19.12.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - IBM-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) charttechnisch unter die Lupe."Tech ist nicht gleich Tech". Für diese These gelte der Kursverlauf der IBM-Aktie gegenwärtig als absolutes Lehrbuchbeispiel, denn "big blue" notiere unter dem Strich auf dem Niveau von Anfang 2011. Dennoch sei der Titel derzeit charttechnisch in einer vielversprechenden Ausgangslage. Diese Einschätzung lasse sich durch den Bruch des Abwärtstrends seit 2013 (akt. bei 137,01 USD) sowie durch die Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 146,72 USD) sehr gut begründen. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung der letzten fünf Jahre als riesige Bodenbildung bzw. als große Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. Zwei verschiedene Chartformationen würden also "grünes Licht" signalisieren und langfristig sogar auf ein Wiedersehen mit dem Rekordstand aus dem Jahr 2013 (215,90 USD) hoffen lassen. Dieses Anlaufziel harmoniere bestens mit dem Kursziel aus der Bodenbildung der letzten Jahre. Auf dem Weg dorthin markiere das 2017er-Hoch bei 182,78 USD ein markantes Etappenziel. Als strategische Absicherung auf der Unterseite biete sich dagegen der oben genannte, langfristige Durchschnitt der letzten 200 Monate an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:148,90 EUR -0,10% (19.12.2023, 09:49)NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:162,74 USD +0,31% (18.12.2023, 22:00)