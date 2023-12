Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (19.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits im Jahr 2010 habe IBM seine KI namens Watson vorgestellt, die auch mithilfe des Maschinellen Lernens trainiert worden sei. Vom KI-Hype 2023 habe der Tech-Riese allerdings erst im zweiten Halbjahr profitieren können. Dafür gehe es für IBM-Maßstäbe jetzt rasant zur Sache. Denn in den vergangenen zwei Monaten habe die IBM-Aktie rund 13,3 Prozent zugelegt und sei jüngst auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert.Für den jüngsten Kursanstieg sei natürlich insbesondere der neue Fokus auf den Wachstumsmarkt rund um die generative KI verantwortlich. Das generative KI-Angebot von IBM basiere aktuell auf der Kernplattform WatsonX, die es den Kunden ermögliche, KI in Ihren Unternehmen bereitzustellen, zu integrieren, alle Datenquellen zu verwalten und KI-Workflows zu beschleunigen.Die neue KI- und Datenplattform basiere dabei auf einem offenen Ökosystem, das auf Open Source sowie die Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen setze. Gemeinsam mit Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ) sei IBM beispielsweise eine Partnerschaft eingegangen, um eine KI-Allianz zu schmieden, die über 50 Unternehmen, Forschungsgruppen und akademische Einrichtungen umfasse.Der neue Wachstumsfokus habe sich bereits im dritten Quartal bewährt. IBM habe hier ein Wachstum von 4,6 Prozent auf 14,75 Milliarden Dollar erzielt. Verantwortlich für den besser als erwarteten Umsatz seien insbesondere WatsonX und die Hybrid-Cloud-Lösungen gewesen.Die KI-Fantasie sei wieder da und habe einige Investoren angelockt. Kein Wunder, denn IBM habe im Tief auch mit einer sehr günstigen Bewertung überzeugen können. Starke Ausschüttungen und die hohe Profitabilität würden ebenfalls für die Qualitätsaktie sprechen.Nach der jüngsten Rally scheine die erwartete Wachstumsbeschleunigung aber hinreichend eingepreist. Erst wenn IBM hier liefere, dürfte die Aktie neuen Rückenwind erhalten.Für bereits investierte Anleger heißt es also Abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur IBM-Aktie. Das Ziel werde leicht erhöht auf 167 Euro, der Stopp nachgezogen auf 118 Euro. (Analyse vom 19.12.2023)