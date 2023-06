Börsenplätze IBM-Aktie:



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (19.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Die IBM-Bullen seien weiter am Drücker. Frisches Futter liefere das Unternehmen mit einem Durchbruch im Bereich der Quantencomputer. Charttechnisch habe die Aktie hat einen wichtigen Widerstand hinter sich gelassen und stehe nun vor der nächsten Hürde. Dabei spreche vieles für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.Erstmals in der Geschichte sei es IBM gelungen, klassische Simulationen in den Schatten zu stellen. Forscher von IBM hätten ihren 127-Quantenbit-Computer Eagle gegen einen herkömmlichen Supercomputer antreten lassen, um eine komplexe Berechnung durchzuführen - und der Quantencomputer habe gewonnen.Befeuert von dieser positiven Nachricht nähere sich der Kurs der wichtigen Horizontalen bei 139,27 USD. Zuvor sei es IBM bereits gelungen, das April-Hoch bei 132,74 USD zu überwinden. Rückenwind habe es dabei vom Momentum- und dem Supertrend-Indikator gegeben, deren Kaufsignale immer noch aktiv seien. Wichtig sei jetzt, dass die Bullen den Widerstand bei 139,27 USD überwinden könnten. Gelinge dies, stünden die Chancen für eine Rückkehr zum Dezember-Hoch bei 153,28 USD gut.Der Dinosaurier der IT-Industrie zeige mit seinen Fortschritten im Bereich der Quantencomputer, dass man ihn noch längst nicht abschreiben sollte. "Der Aktionär" sei für IBM weiter optimistisch gestimmt. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link