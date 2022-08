Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger.



Wien (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) von "Kauf" auf "Halten" herab.Grundsätzlich habe IBM mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal überzeugen können. Der Umsatz habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9% auf USD 15,5 Mrd. gesteigert werden können. Damit habe man zwar über den Erwartungen der Analysten gelegen, jedoch hätte das Ergebnis noch deutlich besser ausfallen können. Aufgrund vieler Einnahmen in ausländischen Währungen habe der starke Dollar den Erlös erheblich beeinträchtigt. Währungsbereinigt habe man ein Wachstum von 16% verzeichnet. Unter dem Strich habe sich somit ein Nettoergebnis von USD 1,39 Mrd. ergeben, was einem bereinigten Gewinn je Aktie von USD 2,31 entspreche. Damit habe man ebenfalls die Erwartungen der Analysten von USD 2,27 übertreffen können.Innerhalb der Segmente habe nach wie vor die Software Sparte mit einem Umsatz von USD 6,2 Mrd. den größten Teil des Gesamterlöses beigesteuert. Das größte Wachstum habe jedoch der Bereich Infrastruktur verzeichnet. Aufgrund von starker Nachfrage nach Cloud-Lösungen habe der Umsatz hier um 19% auf USD 4,2 Mrd. (währungsbereinigt +25%) gesteigert werden können.Die "neue IBM" (Cloud, künstliche Intelligenz, Blockchain, Datenanalyse) wolle sich klar auf das Wachstum im Hybrid-Cloud Geschäft fokussieren, ein Markt dem der CEO ein Potenzial von USD 1 Bio. zutraue. Laut IBM-Management seien bislang weniger als 25% der Workloads in die Cloud verlagert worden.Nachhaltigkeit: IBM wolle bis 2030 sein Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen erreichen, um seine jahrzehntelange Arbeit zur Bewältigung der globalen Klimakrise voranzutreiben. Das Unternehmen möchte dieses Ziel erreichen, indem es in den mehr als 175 Ländern, in denen es tätig sei, der tatsächlichen Reduzierung seiner Emissionen, den Bemühungen um Energieeffizienz und der verstärkten Nutzung sauberer und erneuerbarer Energie Priorität einräume.Das vergangene Quartal sei für "Big Blue" durchaus erfreulich gelaufen, der Ausblick sei jedoch eher bescheiden ausgefallen. Dies habe sich zwar in den letzten Wochen auch beim Kurs bemerkbar gemacht, im Vergleich mit der von Schleifer ausgewählten Peer Group gehöre IBM dennoch eindeutig immer noch zu den Gewinnern seit Jahresbeginn. Gerechtfertigt sei dies nach Meinung des Analysten aufgrund der neuen Ausrichtung auf wachstumsstarke Geschäftssegmente in Kombination mit einem höheren Anteil an wiederkehrenden Erlösen. Deshalb setze der Analyst weiterhin ein Kurs-Gewinn-Verhältnis 2022e von 14,8 bzw. EV/EBIDTA Multiple von 10,4 zur Bewertung an, was auch eine Verkleinerung des Bewertungsabschlags widerspiegeln solle (Peer Group KGV: 17,7; EV/EBITDA: 11,0). Aufgrund des aktuellen Mixes aus Inflation, Corona und den geopolitischen Spannungen gepaart mit dem starken USD seien die Gewinnschätzungen für die nächsten Jahre dennoch leicht nach unten revidiert worden. Daraus ergebe sich nun ein Kursziel von USD 138.Somit ändert Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die IBM-Aktie von "Kauf" auf "Halten" (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.