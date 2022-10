Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

125,18 EUR -0,32% (05.10.2022, 09:17)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

125,50 USD +3,28% (04.10.2022, 22:00)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (05.10.2022/ac/a/n)







Paris (www.aktiencheck.de) - IBM-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die IBM-Aktie startete im März 2020 nach einem Tief bei 90,56 USD eine Rally, welche die Aktie mehrmals an bzw. in die Nähe des Aufwärtstrends seit dem Allzeithoch aus dem Jahr 2013 führte,wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieser Trend habe sich mehrmals als zu hohe Hürde erwiesen. In den letzten Wochen sei der Aktienkurs deutlich zurückgefallen. Dabei sei es zu einem Bruch des Aufwärtstrends seit März 2020 gekommen. Seit zwei Tagen laufe eine Erholung.AusblickDiese Erholung könne noch etwas andauern. Sie sei bisher als Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend seit März 2020 zu werten. Im Rahmen dieser Erholung könne es im Laufe der Woche noch zu Gewinnen in Richtung 128,48-129,02 USD kommen. Anschließend könnte die Aktie aber stark unter Druck geraten und zumindest auf 114,56 USD und evtl. sogar 90,56 USD zurückfallen. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste der Wert in den gebrochenen Aufwärtstrend zurückkehren. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über 144,73 USD. In diesem Fall wäre im ersten Schritt ein Anstieg gen 152,84 und 158,75 USD möglich. (Analyse vom 05.10.2022)Börsenplätze IBM-Aktie: