IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Hold Edward Jones Logan Purk 06.02.2023 150,00 In line Evercore ISI Amit Daryanani 31.01.2023 143,00 Equal weight Morgan Stanley Erik Woodring 26.01.2023 155,00 Market perform BMO Capital Markets Keith Bachman 26.01.2023 145,00 Neutral Citigroup Jim Suva 26.01.2023

US4592001014



851399



IBM



IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger.







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 155,00 oder 143,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. hat am 25.01.2023 seine Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Januar zu entnehmen ist, habe IBM einen Umsatz auf Vorjahresniveau von 16,7 Milliarden Dollar gemeldet (15,3 Mrd. Euro). Die Erlöse hätten damit etwas über den Erwartungen von Analysten gelegen. Der Gewinn sei unterdessen um 17 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar gewachsen.IBM-Chef Arvind Krishna arbeite daran, den IT- und Beratungskonzern stärker auf das Cloud-Geschäft auszurichten. Im gesamten vergangenen Jahr hätten die Erlöse aus Cloud-Angeboten um elf Prozent auf 22,4 Milliarden Dollar zugelegt.Der Computerkonzern baue mehrere tausend Arbeitsplätze ab. Es gehe um ungefähr 3.900 Jobs, also rund 1,5 Prozent der weltweiten Belegschaft, so IBM-Finanzchef James Kavanaugh. Zugleich sollten auch neue Mitarbeiter in Wachstumsbereichen eingestellt werden, wie er angekündigt habe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat Keith Bachman, Analyst von BMO Capital, sie am 26.01.2023 weiterhin mit dem Votum "market perform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 148,00 auf 155,00 USD erhöht. Das Quartal sei "vernünftig" mit einem soliden Umsatzwachstum und einem Ausblick für das GJ23 gewesen, insbesondere im Bereich Consulting, obwohl die ausgewiesenen Margen und freien Cashflows "glanzlos" gewesen seien, so der Analyst. Er füge hinzu, dass er eine konstruktivere Haltung gegenüber der Aktie in Erwägung ziehen würde, obwohl er das Wachstumspotenzial der Consulting-Buchungen in einem schwächeren Makroumfeld weiterhin infrage stelle.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick: