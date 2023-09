Börsenplätze IBM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

137,90 EUR +0,66% (05.09.2023, 15:54)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

147,80 USD -0,09% (05.09.2023, 15:39)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (05.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die IBM-Aktie notiere am Dienstag vorbörslich bei einem Kurs von 147,60 Dollar auf dem höchsten Stand seit acht Monaten. Mit der jüngsten Rally seit Mitte August habe der Technologietitel auch einen charttechnischen Widerstand durchbrochen und ein Kaufsignal generiert. Das sei der Grund für den Anstieg."Big Blue" habe verkündet, seine Cloud-Preise ab 2024 zu erhöhen. Konkret gehe es um IBMs Platform-as-a-Service-(PaaS-)Angebote. Bei der Bereitstellung von Ressourcen in der Cloud, IT-Sicherheitsangeboten und Datenbankdiensten müssten Kunden im Durchschnitt mit mindestens 3 Prozent Preisaufschlägen rechnen. Auch die Kosten für die IT-Infrastruktur (IaaS) von IBM würden um bis zu 26 Prozent in die Höhe klettern.Die Quartalszahlen im Juli hätten die Anleger überzeugt, obendrauf habe sich im August am Chart ein Golden Cross gebildet. Dabei habe die 50-Tage-Linie bei 139,60 Dollar den GD200, der aktuell bei 135,68 Dollar verlaufe, von unten nach oben gekreuzt. Jetzt liefere IBM das nächste Kaufsignal: Durch den jüngsten Anstieg sei die Horizontale bei 146,00 Dollar, welche sich bisher als hartnäckige Widerstandzone erwiesen habe, überwunden worden. Festige sich dort der Kurs, sei das ein bullishes Zeichen."Der Aktionär" habe die IBM-Aktie im April zum Kauf empfohlen. Leser liegen 17 Prozent vorne und lassen ihre Gewinne laufen, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur IBM-Aktie. (Analyse vom 05.09.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link