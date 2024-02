Kursziel

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 215,00 Hold Jefferies & Co Brent Thill 25.01.2024 190,00 Neutral J.P. Morgan Brian Essex 25.01.2024 210,00 Market perform BMO Capital Markets - 25.01.2024 215,00 Outperform Evercore ISI Amit Daryanani 25.01.2024 200,00 Buy BofA Securities Wamsi Mohan 25.01.2024 125,00 Sell UBS - 25.01.2024 190,00 Buy Stifel - 25.01.2024 200,00 Outperform RBC Capital Markets - 25.01.2024 165,00 Sell Société Générale - 05.01.2024

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (02.02.2024/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 215,00 oder 125,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. hat am 24.01.2024 seine Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Januar zu entnehmen ist, zahle sich der Fokus des Computer-Konzerns IBM auf Software und Dienste aus. IBM habe den Gewinn im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 4% auf 17,4 Milliarden Dollar (16 Mrd. Euro) gesteigert und der Gewinn sei von 2,7 auf rund 3,3 Milliarden Dollar hochgesprungen. Im vergangenen Quartal seien die Erlöse sowohl in der Software-Sparte als auch im Beratungsgeschäft gestiegen. Für das laufende Jahr habe der Konzern weiteres Umsatzwachstum in Aussicht gestellt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Jefferies, Brent Thill, sie am 25.01.2024 weiterhin mit "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 180,00 auf 215,00 USD erhöht. Beim Free Cash Flow habe der Technologiekonzern gut abgeschnitten, so der Analyst. Der Umsatz habe vom Infrastrukturgeschäft profitiert, während das Segment Software beim Umsatz und bei der Vorsteuermarge die Erwartungen verfehlt habe.Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von der UBS. Die Analysten haben den Titel in einer Studie vom 25.01.2024 auf "sell" belassen. Das Kursziel wurde von 120,00 auf 125,00 USD angehoben. Die Ergebnisse von IBM für das vierte Quartal und der Ausblick für 2024 würden auf ein weiteres Jahr mit schwachem Wachstum hindeuten. Die UBS glaube, dass das organische Wachstum im nächsten Jahr im niedrigen einstelligen Bereich liegen könnte, während die Ergebnisqualität ein Problem bleibe. Die Prognose für den freien Cashflow im Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 12 Mrd. USD sei eine positive Überraschung gewesen im Vergleich zu den Erwartungen und überschatte wahrscheinlich die Schwäche im Kerngeschäft.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick: