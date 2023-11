Kursziel

IBM-Aktie

(USD) Rating

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 152,00 Buy DZ BANK Ingo Wermann 27.10.2023 179,00 Outperform RBC Capital Markets - 26.10.2023 155,00 Market perform BMO Capital Markets Keith Bachman 26.10.2023 130,00 Equal weight Morgan Stanley Erik Woodring 26.10.2023 145,00 Hold Bernstein Research Toni Sacconaghi 26.10.2023 140,00 Neutral Wedbush Securities Moshe Katri 26.10.2023 155,00 Buy BofA Securities Wamsi Mohan 25.10.2023

Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

137,90 EUR -0,22% (03.11.2023, 17:12)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

147,81 USD +0,54% (03.11.2023, 16:44)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (03.11.2023/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 179,00 oder 130,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. hat am 25.10.2023 seine Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. November zu entnehmen ist, habe der Computer-Konzern im vergangenen Quartal von seinem Software-Geschäft profitiert. Der Konzernumsatz habe im Jahresvergleich um 4,6 Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar zugelegt. Unter dem Strich habe es einen Gewinn von 1,7 Milliarden Dollar gegeben, nach roten Zahlen von 3,2 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die Software-Erlöse seien dabei um rund acht Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar zugewachsen. Die Quartalszahlen seien besser als am Markt erwartet ausgefallen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von RBC Capital Markets sie am 26.10.2023 weiterhin mit dem Votum "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 188,00 auf 179,00 USD gesenkt. Die Ergebnisse von IBM seien trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds in allen Branchen des Unternehmens positiv gewesen, mit einem leichten Umsatzanstieg und einer über den Erwartungen liegenden Rentabilität. Als Gründe für die Senkung des Kursziels habe RBC einen Rückgang der Vergleichswerte und eine Verschiebung der Bewertung von EV-zu-Umsatz auf EV-zu-freiem Cashflow genannt.Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von Morgan Stanley. Analyst Erik Woodring hat den Titel in einer Studie vom 26.10.2023 weiterhin mit dem Rating "equal weight" bewertet. Das Kursziel laute 130,00 USD.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?Börsenplätze IBM-Aktie: