Kursziel

IBM-Aktie

(USD) Rating

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 158,00 Buy Stifel David Grossman 23.01.2023 140,00 Market-perform MoffettNathanson Lisa Ellis 19.01.2023 148,00 Equal weight Morgan Stanley Erik Woodring 18.01.2023 150,00 In line Evercore ISI Amit Daryanani 17.01.2023 138,00 Halten Raiffeisen Bank International AG Sebastian Mathe 03.11.2022

Börsenplätze IBM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

131,06 EUR +0,40% (24.01.2023, 17:04)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

142,44 USD +0,41% (24.01.2023, 16:51)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (24.01.2023/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 158,00 oder 138,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. wird am 25.01.2023 seine Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat David Grossman, Analyst von Stifel, sie am 23.01.2023 mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 140,00 auf 158,00 USD angehoben. IBM habe den S&P 500 in den letzten zwölf Monaten und in den letzten drei Monaten outperfomt. Laut IBM sollte sich die Ausführung bis 2023 weiter verbessern, da neuere Programme Channel-Partnerschaften besser nutzen, Go-to-Market-Strategien ausrichten und das Wachstum priorisieren würden. Die anhaltende makroökonomische Unsicherheit sei "wahrscheinlich der Haupttreiber der kurzfristigen Performance", so Stifel, dessen positive Tendenz davon ausgehe, dass er anhaltende operative Verbesserungen und die aktuelle wirtschaftliche Unsicherheit IBM als "sicheren Hafen" positioniere.Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Analyst Sebastian Mathe hat in einer Aktienanalyse vom 03.11.2022 die IBM-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" eingestuft. Das Kursziel laute 138,00 USD. Dass sich IBM im aktuellen Umfeld durchaus robust gezeigt habe, werde auch an der Börse honoriert. Während ein Großteil der IT-Titel seit Jahresbeginn deutlich tiefer notiere, zeige sich IBM auch kurstechnisch recht robust und stehe aktuell 2,4% höher. Relativ gesehen habe sich die Bewertung der Aktie somit jedoch sowohl zum breiten Aktienmarkt als auch zur Peer-Group verteuert.IBM präsentiere sich im turbulenten Marktumfeld nach wie vor recht widerstandsfähig. Sowohl bei Umsatz als auch Gewinn habe der Konzern abermals die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Die Neuausrichtung mit Fokus auf wachstumsstarke Geschäftssegmente in Kombination mit einem höheren Anteil an wiederkehrenden Erlösen komme auch bei der Anlegerschaft gut an. So sei die Performance seit Jahresbeginn klar überdurchschnittlich ausgefallen, was sie jedoch relativ gesehen momentan zumindest nicht billig erscheinen lasse. Deshalb dränge sich trotz der durchwegs positiven Entwicklungen aktuell kein Einstieg auf, so Mathe.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick: