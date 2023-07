Paris (www.aktiencheck.de) - Mit jeweils rund 6,5 Prozent haben sich der spanische Leitindex IBEX 35 und der DAX in den vergangenen sechs Monaten fast gleich entwickelt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Auf Sicht von einem Jahr würden die Vorteile indes beim deutschen Börsenbarometer liegen, das sein spanisches Pendant in diesem Zeitraum mit gut 26 Prozent um 7 Prozentpunkte deutlich hinter sich gelassen habe. Aber: Angesichts der besseren konjunkturellen Lage auf der iberischen Halbinsel könnte sich dieser Abstand künftig verringern. Während Deutschland in die Rezession gerutscht sei, habe die spanische Notenbank ihre Prognose für das laufende Jahr erst im Juni von 1,6 auf 2,3 Prozent erhöht. Auch die Preise seien mit zuletzt 1,6 Prozent im Juni erheblich langsamer als hierzulande gestiegen (6,4 Prozent).Hilfestellung bei der Aufholjagd könnte dem IBEX 35 seine besondere Struktur geben. Die Entwicklung des wichtigsten Auswahlindex des spanischen Aktienmarkts hänge nämlich maßgeblich von wenigen dominanten Unternehmen ab. Die fünf größten Konzerne stünden für rund die Hälfte des IBEX 35, der im Gegensatz zu anderen führenden Börsenbarometern keine Anteilsbegrenzung für Einzelwerte vorsehe. Allein der Anteil des Bankensektors liege bei 30 Prozent. Genau dies könnte den Index mittelfristig beflügeln, da Finanzinstitute dank steigender Margen zu den Profiteuren des sich abzeichnenden Endes des Zinserhöhungszyklus zählen würden. Auch die übrigen Schwergewichte - der Versorger Iberdrola, der Textilriese Inditex und der Anbieter von Flugreservierungssystemen Amadeus würden laut Analysten die Chance auf attraktive Renditechancen bieten. (14.07.2023/ac/a/m)