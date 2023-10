Paris (www.aktiencheck.de) - Verglichen mit dem DAX hat sich sein spanisches Pendant, der IBEX 35 , in den vergangenen sechs Monaten deutlich besser geschlagen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Während der deutsche Leitindex in dieser Zeit fast auf der Stelle getreten sei, habe das spanische Barometer um rund 4 Prozent zugelegt. Zu den Hauptgründen für die bessere Performance zähle vor allem die unterschiedliche Indexstruktur. Im IBEX 35 seien Banken mit einem Anteil von etwa 30 Prozent besonders stark vertreten - und die würden derzeit von den anhaltend hohen Zinsen profitieren. Trotz ihres deutlichen Anstiegs seit Beginn dieses Jahres seien die Finanzkonzerne aber noch immer günstig bewertet. So weise etwa eine spanische Großbank mit einem KGV von rund 5 auf Basis der für 2024 prognostizierten Gewinne aktuell eine besonders niedrige Bewertung auf. Deutlich geringer gewichtet im IBEX 35 seien hingegen Industrie- und Technologiekonzerne, die zuletzt teils stark unter Druck gekommen seien.Auch was die Entwicklung der Wirtschaft angehe, mache Spanien eine deutliche bessere Figur als Deutschland. Während die EU-Kommission prognostiziere, dass die Bundesrepublik 2023 um 0,4 Prozent schrumpfe und damit das einzige Land in der Eurozone sein werde, das in diesem Jahr rote Zahlen schreibe, marschiere Spanien vorneweg. Die EU-Ökonomen würden den Iberern dieses Jahr ein Wachstum von 2,2 Prozent und 2024 weitere 1,9 Prozent zutrauen. Nicht zuletzt habe Spanien als erste große Volkswirtschaft Europas die Inflation zumindest kurzzeitig unter die viel beachtete Grenze von 2 Prozent gedrückt. Gut möglich also, dass der IBEX 35 auch künftig besser abschneide als der DAX. (Ausgabe vom 29.09.2023) (02.10.2023/ac/a/m)