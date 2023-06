Paris (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung vorgezogener Parlamentswahlen sorgte beim IBEX 35 zu Beginn der Woche nur kurz für Verunsicherung, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Sicher sei hingegen, dass die Inflation zuletzt überraschend stark gesunken sei. Die Teuerung sei im Mai mit 3,2 Prozent auf das niedrigste Niveau seit Juli 2021 gefallen, nach 4,1 Prozent im April. Auch die für den europäischen Vergleich berechnete Teuerungsrate (HVPI) sei deutlich auf 2,9 von 3,8 Prozent im April gesunken. Auch Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos mache Mut: "Wir glauben, dass wir uns dem Ende nähern", habe er am Montag mit Blick auf den weiteren geldpolitischen Kurs gesagt. Und: Die schrumpfenden Preise sollten auch den Konsum ankurbeln.Mit einem Plus von gut zehn Prozent seit Jahresbeginn habe der IBEX 35 sein Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht. Über den weiteren Verlauf entscheide vor allem eine Handvoll Unternehmen. Die fünf größten spanischen Konzerne - allen voran die Banken Santander und BBVA sowie der Versorger Iberdrola - würden die Hälfte des Index ausmachen, der keine Anteilsbegrenzung für Einzeltitel vorsehe. Und: Die aktuell recht günstige Bewertung - derzeit werde der IBEX 35 rund 20 Prozent niedriger gehandelt als im Schnitt der vergangenen zehn Jahre - könnte den spanischen Leitindex zusätzlich stützen. (Ausgabe vom 02.06.2023) (05.06.2023/ac/a/m)