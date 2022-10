Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

1,384 Euro +7,04% (21.10.2022, 22:26)



TSE-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

4,48 CAD +1,59% (24.10.2019, 18:45)



ISIN IAMGOLD-Aktie:

CA4509131088



WKN IAMGOLD-Aktie:

876617



Ticker Symbol IAMGOLD-Aktie Deutschland:

IAL



TSE-Ticker-Symbol IAMGOLD-Aktie:

IMG



Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE-Ticker-Symbol: IMG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen. (24.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE-Ticker-Symbol: IMG) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe sein Rosebel-Projekt an Zijin Mining verkauft. Im Gegenzug erhalte IAMGOLD 360 Mio. Dollar. Geld, dass der Goldproduzent gut gebrauchen könne. Die Kosten für den Bau des Cote Gold Projekts, einem Joint Venture von IAMGOLD und Sumitomo, seien in den vergangenen Monaten explodiert. Ursprünglich hätten die Schätzungen bei rund 900 Mio. Dollar gelegen, mittlerweile lägen sie 1,9 Mrd. Dollar höher. Der Minenbau in Kanada sei in den vergangenen Jahren alles andere als eine Erfolgsgeschichte gewesen. Das Cote-Gold-Projekt sei allerdings noch einmal eine andere Dimension in Sachen Kostenüberschreitung, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.10.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:1,38 USD +9,52% (21.10.2022, 22:00)