Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE-Ticker-Symbol: IMG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen. (26.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. unter die Lupe.IAMGOLD habe recht ordentliche Quartalszahlen vorgelegt. Das Gros der Produktion stamme von einer Mine in Burkina Faso - einem sehr instabilen Staat in Afrika. Im März wolle der Konzern die Produktion in seiner Côté-Goldmine in Kanada hochfahren. Das Projekt dürfte für IAMGOLD ein Gamechanger werden. Die Aktie gehöre zwar jetzt zumindest wieder auf die Watchlist, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.01.2024)