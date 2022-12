Tradegate-Aktienkurs Hyundai Motor GDR-Aktie:

Kurzprofil Hyundai Motor Co. Ltd.:



Hyundai Motor Co. Ltd. (ISIN: USY384721251, WKN: 885166, Ticker-Symbol: HYU) ist ein in Korea ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Herstellung und im Vertrieb von Automobilen tätig ist. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt das Unternehmen sein Geschäft in drei Segmenten. Das Fahrzeugsegment stellt Nutzfahrzeuge her, darunter PKW, LKW, Busse und Spezialfahrzeuge. Das Segment bietet auch Kfz-Wartungsdienste und zugehörige Teile an. Das Finanzsegment bietet hauptsächlich Finanzdienstleistungen an, einschließlich Ratenfinanzierung, Leasing, Kreditkarten. Das Segment Sonstige ist hauptsächlich mit der Herstellung von Schienenfahrzeugen und -systemen sowie mit der Bereitstellung von Zugwartungsdiensten befasst. (28.12.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hyundai Motor: Angesichts der restriktiven IRA-Gesetzesvorgaben unter Druck - AktiennewsDie Aktienkurse des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai Motor (ISIN: USY384721251, WKN: 885166, Ticker-Symbol: HYU) setzten ihren Ausverkauf fort und verloren heute fast 5%, so die Experten von XTB.Die Anlegerstimmung habe sich aufgrund höherer Zinsen, Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Neuwagen und möglicher negativer Auswirkungen des U.S. Inflation Reduction Act auf den US-Absatz des Unternehmens verschlechtert. Nach Angaben der Korea Automobile Manufacturers Association werde der Inlandsabsatz der südkoreanischen Automobilhersteller in diesem Jahr auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren sinken.Das US-Finanzministerium habe vor kurzem Richtlinien für die wichtigsten Mineralien und Komponenten von Elektroautos bekannt gegeben, die im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) subventionsfähig seien. Experten zufolge sei es unwahrscheinlich, dass Elektroautos, die aus Südkorea in die Vereinigten Staaten exportiert würden, die IRA-Beschränkungen zumindest für einige Zeit erfüllen, was die Nachfrage nach koreanischen Elektroautos zumindest für die erste Hälfte des Jahres 2023 in Frage stelle. Die Beschränkungen für den US-Markt würden wahrscheinlich mit dem steigenden Absatz von Elektroautos von Tesla und Ford einhergehen, deren US-Verkäufe im letzten Monat die der koreanischen Hersteller Hyundai und KIA übertroffen hätten.Die Aktien von Hyundai Motor würden sich in diesem Jahr deutlich schlechter als der Durchschnitt des deutschen DAX entwickeln. Seit Jahresbeginn hätten die Aktien bereits fast 26% verloren, während der deutsche Leitindex um 13% gefallen sei.Börsenplätze Hyundai Motor GDR-Aktie: