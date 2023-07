Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

179,90 EUR +16,21% (19.07.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

180,50 EUR +17,21% (19.07.2023, 17:35)



ISIN Hypoport-Aktie:

DE0005493365



WKN Hypoport-Aktie:

549336



Ticker-Symbol Hypoport-Aktie:

HYQ



Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.



Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 8 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.



Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.



Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.



Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. (19.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) unter die Lupe.Der SDAX-Titel sei am Mittwoch zweistellig angesprungen. Wie auch andere Werte in der Immobilien-Branche profitiere Hypoport von den deutlich niedrigeren Zinserwartungen in den USA und Europa. Daran hätten auch die jüngsten Inflationsdaten aus dem Euroraum am frühen Nachmittag nichts ändern können.Nach dem Einbruch am Immobilienmarkt infolge des Zinsanstiegs beobachte Hypoport nun erste Anzeichen einer Stabilisierung. Der Wert der auf seiner Plattform vermarkteten Immobilien sei im vergangenen Quartal um fünf Prozent auf 2,5 Mrd. Euro geklettert, habe das Unternehmen mitgeteilt. Analyst Thomas Rothäusler von der Deutschen Bank habe schon am Vortag in einer Branchenstudie Hoffnung auf eine Bodenbildung der Branche gemacht.Auch die neuesten Inflationsdaten aus dem Euroraum hätten den Sturmlauf von Hypoport nicht bremsen können. Zwar sei die Inflation im Juni einerseits von 6,1 auf 5,5 Prozent gefallen. Andererseits sei die Kernteuerung ohne schwankungsanfällige Preise für Güter wie Energie im Gegensatz zur Gesamtinflation aber wieder von 5,3 auf 5,5 Prozent, und damit deutlicher als prognostiziert (5,4 Prozent), angestiegen.Auch aus charttechnischer Sicht sehe es für die Hypoport-Aktie wieder deutlich besser aus. Das starke Kaufsignal in Form eines so genannten Golden Cross vor rund zwei Monaten hätten die Bullen genutzt und den Kurs seitdem um mehr als 30 Prozent nach oben gehievt. Schließe die Aktie den Tag auf einem neuen Jahreshoch ab, sollte durch das entstehende Kaufsignal auch die 200-Euro-Marke bald fallen.(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hypoport-Aktie: