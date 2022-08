WKN Hypoport-Aktie:

549336



Ticker-Symbol Hypoport-Aktie:

HYQ



Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.



Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 8 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.



Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.



Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.



Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. (04.08.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) charttechnisch unter die Lupe.Nachdem die Kursentwicklung seit Mai 2020 eine klassische Topformation gebildet habe, habe die Hypoport-Aktie nochmals deutlich Kursverluste hinnehmen müssen. In der Spitze sei der Titel von über 600 EUR auf 173 EUR zurückgefallen. In den letzten Wochen sei es nun aber endlich zu einer Stabilisierung gekommen, in deren Verlauf das Papier das "Corona-Tief" bei 205,50 EUR habe zurückerobern und den steilen Abwärtstrend (akt. bei 197,40 EUR) überwinden können. Charttechnisch sende die Aktie also die ersten Lebenszeichen. Für einen Hoffnungsschimmer würden gegenwärtig auch diverse Indikatoren sorgen: Nachdem der RSI über Monate im überverkauften Terrain verharrt habe, sende der Oszillator ganz aktuell ein neues Einstiegssignal. Diesem Beispiel folge der MACD, indem der Trendfolger auf historisch niedrigem Niveau ein positives Schnittmuster ausgeprägt habe. Das Mai-Tief bei 231,40 EUR definiere nun ein erstes Erholungsziel, ehe danach das Hoch vom Juni bei 273 EUR wieder in den Mittelpunkt rücke. Charttechnischer Raum für eine technische Aufwärtsreaktion sei also derzeit gegeben. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft nicht mehr in den o. g. alte Abwärtstrend zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Hypoport-Aktie:214,00 EUR -2,28% (04.08.2022, 09:11)XETRA-Aktienkurs Hypoport-Aktie:217,40 EUR +5,74% (03.08.2022, 17:37)ISIN Hypoport-Aktie:DE0005493365