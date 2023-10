Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

112,00 EUR +20,43% (27.10.2023, 16:58)



XETRA-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

111,50 EUR +5,29% (27.10.2023, 16:50)



ISIN Hypoport-Aktie:

DE0005493365



WKN Hypoport-Aktie:

549336



Ticker-Symbol Hypoport-Aktie:

HYQ



Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.



Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 8 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.



Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.



Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.



Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. (27.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) unter die Lupe.Die Hypoport-Aktie sei am Freitagmorgen zwischenzeitlich unter die 100-Euro-Marke gefallen. Grund dafür sei gewesen, dass der Finanzdienstleister seine Umsatzprognose wegen des weiter schwierigen Geschäfts mit Immobilienfinanzierungen gesenkt habe. Doch die Prognosesenkung könnte sogar positiv sein, wenn es nach Warburg Research gehe.Analyst Marius Fuhrberg rechne nämlich damit, dass mit den jüngsten Nachrichten die Katze aus dem Sack sei und die negativen Nachrichten nun aufhören würden, da mit dem aktuellen vierten Quartal die Vergleichsbasis nicht mehr so hoch und im Jahr 2024 eine leichte Markterholung zu erwarten sei. Kurse unter 100 Euro seien exzellente Kaufgelegenheiten für Anleger mit mittelfristiger Perspektive, so der Analyst.Angesichts der Kursreaktion auf die Prognosesenkung könnte der Warburg-Research-Analyst richtig liegen. Denn nachdem der Kurs mit einem Gap nach unten eröffnet habe, hätten sich bereits in den nächsten Minuten genug Käufer gefunden, um den Kurs wieder deutlich über die 100-Euro-Marke und sogar ins Plus zu hieven.Aus charttechnischer Sicht würden sich außerdem der RSI und der MACD-Indikator im überkauften Bereich befinden, was zumindest auf eine stärkere Gegenbewegung hindeute, aber auch für einen mittelfristigen Boden sprechen könnte.Trotz der negativen News notiere die Hypoport-Aktie am Freitag deutlich im Plus und dürfte damit sogar die Woche positiv abschließen. Das spreche dafür, dass zu den aktuellen Kursen niemand mehr bereit sei, zu verkaufen und die jüngste Korrektur vorbei sein könnte. "Der Aktionär" rate deshalb zum Kauf mit einem Stopp bei 85 Euro, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hypoport-Aktie: