ISIN Hypoport-Aktie:

DE0005493365



WKN Hypoport-Aktie:

549336



Ticker-Symbol Hypoport-Aktie:

HYQ



Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.



Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 8 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.



Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.



Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.



Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. (10.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) unter die Lupe.Eine schlechteren Moment für die Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 hätte sich Hypoport nicht aussuchen können. Ein schwacher Ausblick des Finanzdienstleisters stoße auf auf eine ohnehin bescheidene Stimmung im Bankensektor. Immerhin habe die Hypoport-Aktie einen Teil der Verluste schon wieder wettmachen können.Wie das Berliner Unternehmen am späten Donnerstagabend mitgeteilt habe, mache die eingebrochene Nachfrage nach Immobilienkrediten weiter schwer zu schaffen. Entsprechend schlecht seien die Prognosen für 2023. Vorstandschef Ronald Slabke rechne mit einem Umsatzrückgang um bis zu 10%. Beim operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) halte das Management sogar einen Einbruch um bis zu 30% für möglich. Selbst dafür müsse sich der Markt jedoch ein Stück weit normalisieren.Aus Sicht von Hypoport sei der Markt für Immobilienfinanzierungen derzeit dysfunktional. Der Vorstand erwarte, dass sich das Geschäft 2023 teilweise normalisiere. Seine Erwartungen an die Umsatz- und Gewinnentwicklung würden auf dieser Annahme basieren.Für die Zeit "nach der aktuellen Dysfunktionalität des Immobilienfinanzierungsmarktes" rechne das Management wieder mit einem prozentual zweistelligen Wachstum von Umsatz und operativem Gewinn. Eine zeitliche Prognose dazu habe es allerdings nicht abgegeben. Um für die erwartete Markterholung gewappnet zu sein, habe sich Hypoport im Januar mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt.Noch im ersten Halbjahr 2022 habe das Unternehmen auf seiner Kreditplattform Europace so viele Immobiliendarlehen vermittelt wie nie zuvor. Damals hätten viele Kunden angesichts der schnell steigenden Zinsen noch schnell Neu- und Anschlussfinanzierungen zu halbwegs günstigen Konditionen abgeschlossen. Ab dem Sommer sei der Markt jedoch eingebrochen. Hypoport habe dies im Herbst mit einer Kombination aus sprunghaftem Zinsanstieg, extremer Inflation, stark steigenden Baukosten und Rezessionsängsten sowie der Hoffnung auf stärker fallende Immobilienpreise erklärt.Nach den Zahlen und dem schwachen Ausblick erscheine eine Kurserholung von Hypoport erst einmal vom Tisch. Die Aktie sei immer noch kein Schnäppchen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hypoport-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:124,60 EUR -2,27% (10.03.2023, 13:04)