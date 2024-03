XETRA-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) übernimmt als Muttergesellschaft innerhalb der Hypoport-Gruppe die Aufgaben einer Strategie- und Managementholding mit entsprechenden Zentralfunktionen. Ihr Ziel ist die Förderung und Erweiterung des Unternehmensnetzwerkes.



Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Insurance Platforms und Financing Platforms. (21.03.2024/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) unter die Lupe.Mit ihrer Überschrift "dieses Level sollten Sie kennen" hätten die Analysten ein gutes Timing gehabt ("HSBC Daily Trading" vom 12. März). Mittlerweile habe die Hypoport-Aktie besagtes Schlüssellevel bei 200 EUR überwunden. Entsprechend könne die Kursentwicklung seit Herbst 2022 als große Bodenbildung interpretiert werden. Das Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr lasse sich auf rund 100 EUR taxieren. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definiere das Hoch vom August 2022 bei 258,20 EUR ein wichtiges Etappenziel. Vor Wochenfrist hätten die Analysten noch ein weiteres Pro-Argument angeführt: Ihre objektive Auswertung der 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren.Gemessen an diesen Kriterien wisse die Hypoport-Aktie weiterhin vollends zu überzeugen. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, gelte es dagegen das Vorwochentief bei 195,80 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stopp-Loss auf dieser Basis gewährleistet weiterhin ein attraktives Chance Risiko-Verhältnis (CRV), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Hypoport-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:225,00 EUR +0,18% (21.03.2024, 08:45)