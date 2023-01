Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.



Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 8 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.



Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.



Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.



Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. (17.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) unter die Lupe.Die historische Eiszeit im Immobilienmarkt halte auch im vierten Quartal an. Doch das Berliner FinTech habe reagiert und sei vorsichtig optimistisch für das neue Jahr.Der Einschnitt sei groß: Im vierten Quartal 2022 sei das Transaktionsvolumen auf der Immo-Kreditplattform von Hypoport um dramatische 45% auf 12 Mrd. Euro eingebrochen. CEO Ronald Slabke habe sich schon Ende 2022 im Interview "überrascht" vom Ausmaß der Krise gezeigt - er habe das in 27 Jahren im Markt nie gesehen. Auslöser seien die extreme Inflation, der sprunghafte Zinsanstieg, Rezessionsängsten sowie die Hoffnung von Käufern auf weiter fallende Immobilienpreise gewesen.Nach einem 80%-igen Einbruch der Hypoport-Aktie setze aber nun Buy-on-Bad-News ein - das Papier gehöre Anfang der Woche zu den Topgewinnern. Zumal der operative Abwärtstrend gestoppt scheine. Seit Oktober stabilisiere sich die Geschäftsentwicklung. So habe das Volumen in jedem der drei Monate im vierten Quartal "stabil rund 4 Milliarden Euro" betragen.CEO und Großaktionär Ronald Slabke: "Die geplante Kostenreduktion für 2023 beträgt nach derzeitigem Stand 35 bis 40 Millionen Euro. Außerdem wird 2023 für uns ein Jahr großer Chancen für weitere Marktanteilsgewinne. Die historische Ausnahmesituation im Immobilienfinanzierungsmarkt macht die Stärke unserer Plattformangebote für die gesamte Kreditwirtschaft deutlich. Halbiert sich der Markt, halbieren sich die "Kosten" unserer Plattformen für unsere Partner. Wir beweisen jetzt, dass wir die optimale Lösung für die gesamte Kreditwirtschaft sind." Auch auf Twitter spreche der engagierte Hypoport-Chef davon, dass 2023 "ganz gut" starte.Spannende Aussage: Slabke glaube, es dauert "sicher keine Jahrzehnte", bis wieder Rekordgewinne anfallen würden. Trotz schönen Lebenszeichen im Chart bleibe das Papier hochvolatil und riskant, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hypoport-Aktie: