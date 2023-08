XETRA-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

Kurzprofil Hypoport SE:



Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform.



Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 8 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.



Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.



Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien.



Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. (29.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) unter die Lupe.In Deutschland würden wegen hoher Kosten, steigender Zinsen und immer mehr gesetzlichen Vorgaben drastisch weniger Wohnungen gebaut - obwohl der Zuzug ungebrochen sei. Ein neuer Vorschlag aus der Politik sorge für Verwunderung.Seien die Einnahmen hoch und planbar, würden Investoren automatisch immer mehr Wohnungen und Häuser bauen, so die Lehrbuchmeinung. Die Folge von mehr Angebot bei gleicher Nachfrage: Die Preise würden wieder sinken und Mieter sich freuen. Einige Politiker hätten nun aber eine neue, alte Idee. Die "SZ" berichte, dass die SPD-Fraktion einen "bundesweiten Mietenstopp" diskutiere, wonach in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Miete in drei Jahren nur maximal um 6% steigen dürfe. Wie dies zu mehr Wohnungen und damit nachhaltig sinkenden Preisen führen könne, sei völlig unklar.Direkt betroffen von einem Immobilienmarkt, von dem sich heimische und internationale Investoren fernhalten, seien nicht nur Mieter sondern auch der Immokredit-Plattformbetreiber Hypoport. Bereits im ersten Halbjahr seien die neuen Baugenehmigungen um 30% gesunken. Entsprechend verwundert zeige sich nun Hypoport-CEO Ronald Slabke auf Twitter. Auch FDP-Mitglied Dr. Rainer Zitelmann setze auf die freie Marktwirtschaft und warne vor den Rückfall in DDR-Zeiten.Hypoport habe jüngst bereits erklärt: Für die Plattform habe sich eine zeitversetzte Folge des Einbruchs des Immobilienfinanzierungsmarktes verbunden mit regulatorischen Eingriffen bemerkbar gemacht. Hypoport weiter: "Die politische Debatte über die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes bewirkten einen Rückgang der Abschlussneigung von Verbrauchern zum Immobilienerwerb sowie eine Zurückhaltung der sozialen Wohnungswirtschaft zur energetischen Sanierung." Immerhin: Die Trends des zunehmenden Bedarfs an Wohnfläche durch Zuzug und ein enormer Investitionsbedarf aufgrund notwendiger energetischer Aufwertung seien intakt, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2023)Börsenplätze Hypoport-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:169,30 EUR +1,56% (29.08.2023, 14:53)